2025-12-07 14:00:00

聖誕2025｜CLINIQUE x Cinnamoroll限定節日套裝 送化妝袋/閃亮手提袋/小手巾

CLINIQUE於今個佳節，再度與Sanrio合作，由人氣角色Cinnamoroll化身成Clinique專業美容顧問，推出FLY! CLINIQUE限定節日優惠，不單在轉季及乾燥秋冬時分細心呵護大家的肌膚，購物滿指定金額，更可獲贈CLINIQUE X Cinnamoroll限定禮品，包括化妝袋、閃亮手提袋及小手巾等，即睇詳情！

CLINIQUE X Cinnamoroll 限定節日套裝即日起登陸各大CLINIQUE門市、專櫃及官網，門市更設有可愛的玉桂狗裝飾，讓粉絲們盡情打卡。雪白可愛的 Cinamoroll 多年來俘虜了廣大粉絲們的心，今年Cinamoroll將化身專業皮膚科醫生，粉絲可立即免費登記體驗醫學級皮膚分析儀，全面測出7大肌膚困擾，針對肌膚問題，免費換領個人化王牌產品體驗裝。

CLINIQUE以溫和高效的醫學級配方及安全可靠成分，打造多款護膚及彩妝產品，擺脫7大肌膚困擾。 CLINIQUE以溫和高效的醫學級配方及安全可靠成分，打造多款護膚及彩妝產品，擺脫7大肌膚困擾。 CLINIQUE以溫和高效的醫學級配方及安全可靠成分，打造多款護膚及彩妝產品，擺脫7大肌膚困擾。 CLINIQUE以溫和高效的醫學級配方及安全可靠成分，打造多款護膚及彩妝產品，擺脫7大肌膚困擾。

另外，現凡購物滿指定金額，即可獲贈CLINIQUE X Cinnamoroll限定禮品，包括軟萌化妝袋、閃亮手提袋或可愛小手巾，登記成為新會員更送Clinique個人化皇牌產品體驗裝及限量版CLINIQUE X Cinnamoroll 貼紙，讓貼心可人的Cinamoroll送上美肌驚喜。

購物滿指定金額，即送CLINIQUE X Cinnamoroll限定禮品：

CLINIQUE X Cinnamoroll可愛小手巾、100小時自我修護水嫩補濕啫喱

購物滿淨額$880，即送CLINIQUE X Cinnamoroll可愛小手巾、100小時自我修護水嫩補濕啫喱 15ml(價值$192)。

購物滿淨額$1,080，即送CLINIQUE X Cinnamoroll閃亮手提袋、潔膚淨肌旅行裝2(價值$211)

CLINIQUE X Cinnamoroll閃亮手提袋、基礎水嫩護膚旅行裝4件

購物滿淨額$1,380，即送CLINIQUE X Cinnamoroll閃亮手提袋、基礎水嫩護膚旅行裝4(價值$277)

購物滿淨額$1,680，即送CLINIQUE X Cinnamoroll軟萌化妝袋、激光緊緻旅行裝4(價值$448)

