CLINIQUE於今個佳節，再度與Sanrio合作，由人氣角色Cinnamoroll化身成Clinique專業美容顧問，推出FLY! CLINIQUE限定節日優惠，不單在轉季及乾燥秋冬時分細心呵護大家的肌膚，購物滿指定金額，更可獲贈CLINIQUE X Cinnamoroll限定禮品，包括化妝袋、閃亮手提袋及小手巾等，即睇詳情！
CLINIQUE X Cinnamoroll 限定節日套裝即日起登陸各大CLINIQUE門市、專櫃及官網，門市更設有可愛的玉桂狗裝飾，讓粉絲們盡情打卡。雪白可愛的 Cinamoroll 多年來俘虜了廣大粉絲們的心，今年Cinamoroll將化身專業皮膚科醫生，粉絲可立即免費登記體驗醫學級皮膚分析儀，全面測出7大肌膚困擾，針對肌膚問題，免費換領個人化王牌產品體驗裝。
另外，現凡購物滿指定金額，即可獲贈CLINIQUE X Cinnamoroll限定禮品，包括軟萌化妝袋、閃亮手提袋或可愛小手巾，登記成為新會員更送Clinique個人化皇牌產品體驗裝及限量版CLINIQUE X Cinnamoroll 貼紙，讓貼心可人的Cinamoroll送上美肌驚喜。
購物滿指定金額，即送CLINIQUE X Cinnamoroll限定禮品：
