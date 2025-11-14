聖誕2025｜Diptyque節日系列 貓咪魔法書倒數日曆/限定店工作坊 定製花環及流金蠟燭

各位貓奴注意！Diptyque今年推出「燭金夜語」節日系列，為節慶譜寫專屬的童話故事。今次系列以在巴黎聖日耳曼德佩區(Saint-Germain-des-Prés)的書店為靈感，書店中的一隻小貓Archibald悄然溜進書架中，令每個節日套裝都找到小貓咪的身影。品牌位於荷李活道的概念店亦化身成節日期間限定店，換上聖誕裝飾之餘，並同步舉行限定的金飾松果花環工作坊，以及專屬定製流金蠟燭，讓大家率先感受香氣滿溢節日氣氛。

今年的節日系列以童話世界貫穿，不少節日套裝都包裝成書，而系列重頭戲——聖誕倒數日曆亦化身成魔法之書。金光閃耀的封面飾以字母熠熠生輝，打開之後，書頁之間是一座巴黎風格書店的縮影，內有25份驚喜禮物，包括Sapin冷杉香氛蠟燭(70g)、Baies漿果香氛蠟燭(70g)及Philosykos希臘無花果香氛身體乳液(50ml)等。

限量版聖誕倒數日曆 $3,850

另外，Diptyque節日系列的靈魂香氛Sapin(冷杉)亦告回歸，呼喚出新鮮採伐的聖誕樹所散發之溫暖氣息。融合西伯利亞松與香脂冷杉的清新活力，再以雪松的木質與樹脂香調為骨幹，以香氣勾勒這棵節慶之樹的輪廓；基調中淡淡的苔蘚，為整體注入柔和與深邃。 金色節日包裝蠟燭 這款香氣以多種限定形式現身：Sapin蠟燭經工藝師巧手細緻裝飾，提供標準、迷你與限量版大型尺寸。白金標籤結合品牌舞動字母與松樹插圖，詮釋閃耀冬日的詩意。值得一提的是，限量版大型Sapin蠟燭同樣以金色釉彩，盛裝於陶瓷燭杯中，並於品牌法國南部的工房以純手工製作，體現對傳統工藝的延續，品牌更首次推出適用於超大型蠟燭的限量版旋轉燭罩。另一款經典的倒數香氛餐燭，燭身以浮雕細數節日倒數12月之25日詩篇，同樣注入經典Sapin香調，燭身化作松樹，日夜倒數為節日揭幕。

節日裝飾精品同步登場 Diptyque近年亦推出不少家居精品，今年的節日裝飾精品系列，也包括限量版直紋燭罩配橢圓托盤，金光微閃的橢圓瓷盤，配搭經典蠟燭專用燭蓋，即時為家居添時尚感。手工吹製玻璃球三重奏，內含松樹、松果與今年主角——貓咪Archibald。另外亦有多款松樹裝飾品，如松果紙鎮及松果聖誕樹冠。

期間限定店工作坊 品牌位於荷李活道的概念店亦化身成節日期間限定店，以標誌性墨綠色外牆亮眼登場，牆面飾以金色手寫的故事雋語，以及頑皮貓咪Archibald。踏入店內，更恍如走進童話中的書店：閃爍金光的松果與聖誕樹，還有隱藏於多個「神秘門扉」內的故事插畫裝飾等待發掘。 限定店更會舉行金飾松果花環工作坊及餽贈之藝工作坊。在金飾松果花環工作坊中，導師將引領學員以金飾點綴松果，並裝飾花環，完美呼應今年的節日蠟燭，為佳節餐桌增添溫暖氛圍。而餽贈之藝工作坊，則有30分鐘的專屬香氛諮詢，覓得喜愛的香氛蠟燭後，在導師指導下，以金飾字母將姓名縮寫鐫刻於蠟燭杯上，將香氛化為獨一無二的專屬珍藏或禮品。報名費已包含價值$560的經典香氛蠟燭一款，剩額可作產品換購。 在旅程的最後，顧客可從 Diptyque的「魔法書」中抽取一張書籤，輕輕噴上一縷香氛，書籤上的隱藏插畫即時顯現眼前，顧客同時會獲得一份驚喜禮物，為這段奇幻之旅劃上完美句號。

Diptyque 2025 節日期間限定店 Diptyque 2025 節日期間限定店 地址：中環荷里活道57-59號 電話：5508 9816 開放時間：早上11時至晚上8時 (周一至日) 工作坊報名