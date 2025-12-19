年尾節慶活動眾多，要約會打卡，又有公司派對與朋友聚餐，女生都想轉換不同造型。Dyson就為一眾男生提供美髮送禮指南，無論是要造型，還是日常快速乾髮都一樣做到！如果正準備送禮給另一半，不妨參考一下！

Dyson Airwrap Co-anda 2x全效吹風造型器

年末 Party 百變造型神器： Dyson Airwrap Co-anda 2x 全效吹風造型器 Dyson今年9月新推出的Airwrap Co-anda 2x，並於聖誕佳節換上限量琥珀香檳色，這款新升級的全效吹風造型器，配備第2代Hyperdymium美髮摩打，產生2倍氣流效能，無論吹乾及造型都更快更高效；加上6款升級智能配件，能快速吹乾、拉直、順髮、捲髮、塑型、打造豐盈感，無論想打造日系內彎、韓系C捲，還是利落直髮，都能完美實現，更有效避免熱損傷，作為聖誕禮物都絕不失禮！

Dyson Airwrap Co-anda 2x全效吹風造型器

Dyson Airwrap Co-anda 2x更有智能配件識別功能，能記住用家偏好，換配件時無需重新設定。配合MyDyson App，可根據當日濕度、髮質與造型需求自動調整風速與熱度，真正做到「量髮定風」。這款限量琥珀香檳色版本更配上緞面禮盒與鐫刻服務，令禮物更具心思與儀式感。

全新 Air Smooth 2x 直髮器 透過兩股高速氣流產生順直造型所需的拉力，以氣流拉直髮絲，無須熱面板，打造柔順光亮的直髮效果，並減少毛躁。當完成一束頭髮後，夾臂會自動鬆開，智能易用。 30mm 和 40mm Co-anda2x 髮捲 升級2 倍的氣流令髮絲更快自動被吸附上捲，更緊貼地纏繞髮捲，打造更好、更立體的效果。造型亦更快更輕鬆。 -30mm：打造豐盈、層次分明的捲髮。 -40mm：打造自然蓬鬆、柔美優雅的捲髮。 防拉扯順髮梳 2x 帶來更順滑、更貼服的效果。全新環形梳齒可減少纏結，同時提升頭皮舒適感。全新掛鉤式外層梳齒，有助提升貼近髮根的掌控力。 圓頭豐髮梳 2x 為打造豐盈造型，減少毛躁而設。受控氣流配合錐形梳齒，能逐段造型而不影響周圍髮絲。 快速乾髮風嘴 2x 可從濕髮吹至全乾，或預乾髮絲以便進一步造型。以更高速的氣流實現更快速乾髮，並且無熱傷害。

Dyson Airwrap Co-anda 2x 全效吹風造型器備有6款升級智能配件，能快速吹乾、拉直、順髮、捲髮及塑型等。

髮絲靜電防護救星： Dyson Airstrait 二合一吹風直髮器 另一款Airstrait 二合一吹風直髮器，則是為直髮女生而設，冬季髮絲容易毛躁且帶靜電，直髮器利用空氣吹乾並拉直濕髮，毋須加熱面板，不僅讓髮絲免受熱力損害，更能讓髮絲即使在乾燥季節依然柔亮服貼。強勁的定向氣流可順滑髮絲，並整齊排列頭髮。內建的智慧熱控技術保留髮絲天然彈性與水分，保護髮絲的自然光澤，讓頭髮閃亮順滑。