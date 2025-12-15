聖誕2025｜Jo Malone London節日限定店 送古龍水試用裝/擴香骰子/聖誕球有獎遊戲

臨近聖誕節，Jo Malone London分別於旺角朗豪坊與銅鑼灣Fashion Walk開設兩大聖誕限定店，以英倫復古風為靈感，打造既典雅又充滿互動的節日空間，現場不單有照相亭，製作個人專屬英倫卡牌等，更會送出古龍水、手部及身體潤膚乳液體驗裝、擴香骰子及限量版撲克牌等，購物更有包裝及刻字服務，令禮物更見心思。品牌特別邀請演員柯煒林(Will Or)到Fashion Walk的限定店拍攝企劃，率先體驗英倫卡牌照相亭。

今年聖誕以英倫遊戲為主題，限定店因此加入巨型禮盒、棋盤、骰子與英倫復古元素，交織互動節日場景，例如在「英倫卡牌照相亭」拍照後，即可製作如啤牌般的個人專屬卡牌，在社交平台(IG/FB/小紅書/微博)分享打卡照片，更可獲贈品牌的古龍水1.5ml。限定店同時陳列多款節日限定的禮盒設計與香氛組合，包括全新聖誕限定檀香木與暖杏香古龍水(Sandalwood & Spiced Apricot)，到訪者可現場體驗新香氣的溫潤層次。另外4款人氣節日香調今年亦一同回歸，包括苦橙、 薑餅、午夜麝香與琥珀，以及松木與桉樹，4款香氣以節日限量版包裝示人， 涵蓋古龍水、居家香氛及香氛禮盒套裝，無論是送給另一半、閨密或媽媽，提供不同送禮靈感。

限定店購物優惠 限定店更設有多項期間驚喜優惠，凡於現場購物，即可獲贈擴香骰子，以及參與聖誕球有獎遊戲，額外送出香氛小禮物，如手部及身體潤膚乳液體驗裝；購物滿額更可享限量版撲克牌。為締造更貼心的送禮體驗，品牌同時提供免費禮品包裝服務，包括節日限定禮盒及絲帶包裝，另更設有專屬刻字或照片印刷服務，為摯愛送上充滿心意的個人化香氛盛禮。

Jo Malone London 旺角朗豪坊聖誕限定店 Jo Malone London 旺角朗豪坊聖誕限定店 日期：即日起至2025年12月31日 (11:30AM – 9PM) 地點：朗豪坊4樓中庭L4-K402 Jo Malone London 銅鑼灣 Fashion Walk 聖誕限定店 日期：即日起至2025年12月29日 (11:30AM – 9PM) 地點：Fashion Walk 地下中庭