聖誕2025｜JPSHK一週年盛典 全日無限時任玩 親子薄餅/迷你聖誕樹/ DIY 車仔模型工作坊

適逢JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 登陸啟德體育園一周年，JPSHK樂園於 12 月推出「JPSHK 一週年盛典」及「玩轉冬日祭」，帶來節慶活動、期間限定工作坊與節日餐飲體驗，讓親子、情侶與朋友都能在冬日享受多元娛樂。即日起至 12 月 19 日，凡身份證或護照號碼包含 1、2 或 0 的訪客，只要於現場出示有效證件，即可以8折購買門票。即睇以下活動及優惠詳情！

一週年盛典日將於 12 月 20 日舉行。樂園首次推出「JP 超動感日票」，持票者可於當天連續10小時無限暢玩所有樓層的遊樂設施。同時可前往4 樓餓虎藏龍餐廳參加「一週年派對」，免費享用精緻派對小食與指定飲品，並一同參與切蛋糕儀式。館長 SONIC 超音鼠會在當日現身參與「週年幸運大抽獎」，將智能手機、遊戲機、智能平板及智能電視等獎品送出。

為配合冬日活動，樂園推出「冬日動感與餐飲體驗套票」，雙人票價為 HK$1,488，包含兩張 JP 超動感全日票、餓虎藏龍餐廳的節慶四道菜套餐，以及 BYO 的五吋節日主題蛋糕自助烘焙體驗。節慶套餐包含前菜、湯品、四款主菜選擇及節日限定甜品與飲品。即日起至 12 月 20 日預訂可享65折優惠。

而12 月期間的工作坊內容都十分多元，包括與 Wild Apple Studio 合作推出的「聖誕手作玩樂套票」，參加者可選擇製作毛毛迷你聖誕樹或聖誕主題肌理畫，為節日增添手作樂趣。親子家庭則可參加聖誕薄餅工作坊，讓大小朋友一同製作節日薄餅，並享用由餐廳準備的意粉與飲品。另一項與 Tiny Steam Factory 合作的 DIY 車仔模型工作坊，則讓參加者可以親手設計與組裝專屬車仔模型，並附送聖誕特飲與薑餅小食，增添節日氣息。

整個 12 月期間，JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 將以冬日佈置迎接節慶。2 樓與 4 樓將設置亮眼聖誕樹、燈飾及拍照背景，營造溫暖而具節日氣氛的環境，讓大家在樂園內隨處都能感受聖誕氛圍。

除了手作與餐飲活動外，12 月 11 日 JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 亦會與「交友大學 Friendship University」合辦聖誕聯誼活動。參加者可透過一系列主題與破冰遊戲，在輕鬆的節日氛圍下認識新朋友，並享用活動提供的小食與獨家優惠。

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 今年亦推出香港 SONIC Stadium 獨家限定的 SONIC 與 SHADOW 聖誕造型毛公仔吊飾，並於 12 月 20、21、24、25 及 26 日安排 SONIC 現身與大家見面，送上聖誕祝福及限量版聖誕卡。同時，樂園將與「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」合作，於 12 月 1 日至 31 日期間進行慈善籌款。只要於指定日期在現場捐款，便可獲得 SONIC 聖誕卡，並可與 SONIC 合照，藉此為有需要的家庭送上更多支持與溫暖。

「節慶四道菜套餐」配自助蛋糕烘焙體驗

早鳥優惠：即日起至2025年12月20日，即可享65折優惠

用餐日期：2025年12月15日至2026年1月1日

地點：餓虎藏龍餐廳及酒吧

詳情：參加者可於餓虎藏龍餐廳尊享豐富的二人節慶大餐，並於BYO指定門店與親友或愛侶合作為5寸「Silent Night」節日主題抹茶布丁麻糬蛋糕設計造型。參加方法：預訂套餐前或後均可獲兌換碼，於BYO官方網站預約「Silent Night」主題蛋糕體驗；完成作品後更可帶同蛋糕回到餐廳，於晚餐後與摯愛共享這份親手呈上的心意，為節日留下難忘而窩心的回憶。

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG x Wild Apple Studio 毛毛迷你聖誕樹工作坊詳情

日期：2025年12月14日

時間:下午1時至2時或下午4時至5時

地點：餓虎藏龍餐廳及酒吧

詳情:「聖誕手作玩樂套票」（HK$488）套票已包含1 張JP 超動感門票及參與1 個指定聖誕限定工作坊，參加者可於導師帶領下親手製作可愛的毛毛迷你聖誕樹，並以繽紛的飾物和絲帶裝飾。

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG x Wild Apple Studio 肌理畫工作坊詳情

日期：2025年12月22日

時間:下午1時至2時或下午4時至5時

地點：餓虎藏龍餐廳及酒吧

詳情:「聖誕手作玩樂套票」（HK$488）套票已包含1 張JP超動感門票及參與1 個指定聖誕限定工作坊，參加者可於導師帶領下創作出視覺及觸感均充滿層次的聖誕主題KORA肌理畫，享受創作樂趣！

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG親子聖誕薄餅工作坊詳情

日期：2025年12月24日

時間:下午4時至5時

地點：餓虎藏龍餐廳及酒吧詳情:親子可親手製作聖誕主題薄餅，並享用由餓虎藏龍餐廳為大家精心準備好的意粉與飲品等餐點，於美味之中共度聖誕。

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG × 餓虎藏龍餐廳x「Tiny Steam Factory」DIY人手專屬聯名品牌車仔模型工作坊詳情

日期：2025年12月14日

時間:下午4時至5時

地點：餓虎藏龍餐廳及酒吧

詳情:參加者可親手組裝充滿餓虎藏龍餐廳主題元素的專屬聯名品牌車仔模型，並免費享用聖誕特飲。

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG x「交友大學Friendship. University」聖誕聯誼活動詳情

日期：2025年12月11日

地點：JOYPOLIS SPORTS Hong Kong 3樓及餓虎藏龍餐廳

參加方法：透過交友大學Friendship University 官方Instagram 中的連結填寫報名表，或聯絡交友大學的WhatsApp 進行報名。