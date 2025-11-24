聖誕2025｜LEGO聖誕喵的尋星之旅登場 首個親子流動劇場/適合不同年齡能力兒童

聖誕節即將到來，不知各位家長準備甚麼節目與小朋友一起玩？LEGO於12月13日至21日期間，舉辦首個親子聖誕流動劇場「聖誕喵的尋星之旅」。劇場與提倡「神經多元」的NGO Stage Edu Net Foundation合作，加入共融式遊戲元素，讓不同年齡及能力的小朋友都能參與其中。
加入共融式遊戲特色
活動今年在中環碼頭上演，並舉辦12場的親子聖誕流動劇場，透過角色扮演、動作模仿、音樂演奏及顆粒拼砌，讓訪客盡情享受親子玩樂時光。劇場特別由LEGO Group節日角色聖誕喵(Cataclaws)帶領，內容更加與提倡「神經多元」(neurodiversity) 的慈善機構Stage Edu Net Foundation合作，加入共融式遊戲(Inclusive play)的特色，讓不同年紀、能力與需求的兒童參與其中。
劇場分為4至6歲及7至10歲的兩個版本，每場約60分鐘。3個主角雪精靈、玩具兵團及小音樂家將會帶領訪客在中環碼頭完成各種任務。小朋友觀眾更可合作完成一場迷你表演，在舞台上表現自己。
砌LEGO心心贈NGO/寫信給聖誕喵
品牌同時舉辦「Build To Give 愛心拼砌站」及「寫信給聖誕喵」活動。在「Build To Give 愛心拼砌站」中，參加者可一同拼砌並捐出LEGO心心。活動所收集LEGO心心，將捐贈予Stage Edu Net Foundation 及其合作夥伴包括匡智會等的服務對象。11月17日至12月21日期間，各位只要將願望及想說的話寫信給聖誕喵，即可收到聖誕喵的專屬回覆。聖誕喵亦會每週於來信中精選10封，分享於樂高香港官方Facebook專頁，被挑選的寄件人更可額外獲得隨機送出的LEGO盒組！
LEGO 親子聖誕流動劇場：聖誕喵的尋星之旅
日期：12月13及14日 (星期六及日)
時間：上午10時至11時 (4-6歲)；中午12時至下午1時 (7-10歲)
日期：12月20及21日 (星期六及日)
時間：上午10時至11時 (4-6歲)；中午12時至下午1時 (7-10歲)
下午2時至3時 (4-6歲)；下午4時至5時 (7-10歲)
地點：中環碼頭
參加方法：填寫網上報名表格，經電郵確認名額後，捐款HK$100予慈善機構Stage Edu Net Foundation