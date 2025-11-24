聖誕2025｜LEGO聖誕喵的尋星之旅登場 首個親子流動劇場/適合不同年齡能力兒童

聖誕節即將到來，不知各位家長準備甚麼節目與小朋友一起玩？LEGO於12月13日至21日期間，舉辦首個親子聖誕流動劇場「聖誕喵的尋星之旅」。劇場與提倡「神經多元」的NGO Stage Edu Net Foundation合作，加入共融式遊戲元素，讓不同年齡及能力的小朋友都能參與其中。

加入共融式遊戲特色

活動今年在中環碼頭上演，並舉辦12場的親子聖誕流動劇場，透過角色扮演、動作模仿、音樂演奏及顆粒拼砌，讓訪客盡情享受親子玩樂時光。劇場特別由LEGO Group節日角色聖誕喵(Cataclaws)帶領，內容更加與提倡「神經多元」(neurodiversity) 的慈善機構Stage Edu Net Foundation合作，加入共融式遊戲(Inclusive play)的特色，讓不同年紀、能力與需求的兒童參與其中。

劇場分為4至6歲及7至10歲的兩個版本，每場約60分鐘。3個主角雪精靈、玩具兵團及小音樂家將會帶領訪客在中環碼頭完成各種任務。小朋友觀眾更可合作完成一場迷你表演，在舞台上表現自己。