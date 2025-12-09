LUSH聖誕市集登陸K11 MUSEA 獨家發售襟章和茶巾/40款聖誕禮盒

今年是Lush的第30個聖誕節，品牌今年聖誕節推出多款限定系列，涵蓋多達78款節慶產品、2款聖誕倒數月曆及40款聖誕禮盒，所有產品均採用新鮮材料，以人手製作和包裝。Lush聖誕市集期間限定店近日更進駐K11 MUSEA， 獨家發售品牌總店的襟章和茶巾，更有3款香水圖書館概念店限定的香水，無論是為摯愛送上節日禮物，還是好好獎勵自己都非常合適。

LUSH聖誕市集登陸K11 MUSEA

獨家發售襟章和茶巾 適逢品牌30週年，Lush特別將1995年第一家Lush 店——位於普爾高街29½號的襟章和茶巾，帶到K11 MUSEA獨家發售。品牌同時帶來3款香水圖書館概念店限定的香水，包括浴火鳳凰香水、印度風情香水及匈牙利之旅香水到聖誕市集，深入體驗品牌馥郁迷人的香氛世界。

甜蜜身體護理系列 聖誕怎能錯過美味的糖果與甜點？Lush今年特別推出一系列散發迷人甜蜜香氣的產品，由頭到腳都洋溢甜絲絲的氣息，讓人忍不住想咬一口！而雪天使系列亦載譽歸來，這款自2005年研發的經典香氣，至今已有20年歷史，瀰漫甜美的棉花糖香氣，成為每年節日的經典香氣。

聖誕禮盒推薦 Lush的禮盒均由人手包裝，並由具才華的藝術家精心設計，而且採用多種可回收材料製成，設計為可重複使用或回收，讓顧客在享受節慶喜悅的同時，亦能愛護環境，共同建立更健康、美麗的地球。

平安之夜禮盒 $190 平安之夜禮盒 聖誕前夕，浴缸早已藏有繽紛驚喜！如果你已細心掛好聖誕襪，那就是時候獎勵一下自己，好好享受這個浸浴組合，在大家安然入睡前，靜靜感受溫暖甜美的節日氣氛。 禮盒內容：幻彩星塵汽泡彈、迷你睡公主泡泡浴芭

聖誕老人禮盒 無論對象是你最愛的小精靈、遠房親戚，還是辦公室同事，這2款獲得聖誕老人認證的汽泡彈，都能為他們帶來滿滿節日驚喜。 禮盒內容：聖誕老人汽泡彈、馴鹿寶貝汽泡彈 聖誕老人禮盒 $150

薑餅屋禮盒 $360 薑餅屋禮盒 所謂「此心安處是吾鄉」，4款充滿節日魔法的浸浴產品正是心之所向，築起一個個有趣淘氣的驚喜，當然少不了隨禮盒附送的貼紙。待所有浸浴夥伴搬進浴缸後，這間薑餅屋便可用來收藏心愛物品！ 禮盒內容：聖誕老人汽泡彈、馴鹿寶貝汽泡彈、薑餅人汽泡彈、節日糖果泡泡浴芭

溫馨聖誕禮盒 $490 是時候在甜美橙香與焦糖誘惑之中放鬆身心，由頭到腳呵護自己，甚至直接窩在壁爐旁，欣賞你全新收獲的聖誕襪！ 禮盒內容：節慶蛋糕沐浴露（110 克）、香橙潤足膏（8 克）、星夜奇緣磨砂沐浴霜（130 克）、橙香修護護手霜（50 克） 溫馨聖誕禮盒 $490

LUSH K11 MUSEA 期間限定店 LUSH K11 MUSEA 期間限定店 地址：尖沙咀 K11 MUSEA 地庫1樓 Beauty Stage 日期：即日至12月31日 營業時間：11:30-21:00（周一至四）11:30-21:30（周五至日）