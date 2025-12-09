今年是Lush的第30個聖誕節，品牌今年聖誕節推出多款限定系列，涵蓋多達78款節慶產品、2款聖誕倒數月曆及40款聖誕禮盒，所有產品均採用新鮮材料，以人手製作和包裝。Lush聖誕市集期間限定店近日更進駐K11 MUSEA， 獨家發售品牌總店的襟章和茶巾，更有3款香水圖書館概念店限定的香水，無論是為摯愛送上節日禮物，還是好好獎勵自己都非常合適。
獨家發售襟章和茶巾
適逢品牌30週年，Lush特別將1995年第一家Lush 店——位於普爾高街29½號的襟章和茶巾，帶到K11 MUSEA獨家發售。品牌同時帶來3款香水圖書館概念店限定的香水，包括浴火鳳凰香水、印度風情香水及匈牙利之旅香水到聖誕市集，深入體驗品牌馥郁迷人的香氛世界。
甜蜜身體護理系列
聖誕怎能錯過美味的糖果與甜點？Lush今年特別推出一系列散發迷人甜蜜香氣的產品，由頭到腳都洋溢甜絲絲的氣息，讓人忍不住想咬一口！而雪天使系列亦載譽歸來，這款自2005年研發的經典香氣，至今已有20年歷史，瀰漫甜美的棉花糖香氣，成為每年節日的經典香氣。
聖誕禮盒推薦
Lush的禮盒均由人手包裝，並由具才華的藝術家精心設計，而且採用多種可回收材料製成，設計為可重複使用或回收，讓顧客在享受節慶喜悅的同時，亦能愛護環境，共同建立更健康、美麗的地球。