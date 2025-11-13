Marimekko香港獨家聖誕禮盒登場 節日優惠Combo Set $399起

聖誕節臨近，Marimekko推出聖誕禮盒，包括香港獨家的杯碟套裝及頸巾套裝，另外有多款餐具、飾物擺設、人氣Totebag及花形地墊等，時尚設計無論男女都啱。品牌同時將多款家品飾物抹上各式富有節日氣氛的印花，為家居塑造專屬的節日風格。

Marimekko 香港獨家節日限定禮盒套裝 今年的Marimekko香港獨家節日限定禮盒套裝，以充滿聖誕氣色的酒紅色Unikko印花作外盒包裝，採用3層抽屜設計，帶來不一樣的節日驚喜。禮盒包括兩款精選套裝：杯碟套裝以及頸巾襪子套裝，前者內有一對Piccolo條紋或帶金邊的Unikko印花馬克杯和一對Unikko花形碟子，在佳節招待客人打造時尚款待；而頸巾套裝則包括一條溫暖舒適的頸巾及兩對襪子，當中涵蓋多款今季最新款式，亦有經典顏色配搭，讓冬日穿搭更添時尚及溫暖。每套禮盒的第3層抽屜中更特別附送節日限定印花心意卡，以及一份來自芬蘭的傳統聖誕熱飲Mulled wine spice。

節日限定 Combo Set Marimekko今年亦準備各個節日限定優惠Combo Set，包括精美餐具、花形地墊、人氣Totebag、限量Kalevala首飾及多種家居和時尚精品的選擇，售價$399起，交換禮物都非常合適！

全新節日印花圖案 除了一系列限定禮盒外，Marimekko今季亦帶來極具北歐節慶感的經典印花，推出一系列節慶感的酒紅色調家品。搭配出自設計師Maija Isola的經典Unikko、Erja Hirvi的Tiara印花，以及Vuokko Eskolin-Nurmesniemi的條紋設計Piccolo，展現出充滿節日氣息的迷人配色。花卉與條紋的巧妙結合，為家居增添獨特的韻律與光彩，不論節日前後都能帶來愉悅氛圍。