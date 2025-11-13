熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 壽司郎 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-11-13 10:00:00

聖誕2025｜Marimekko香港獨家聖誕禮盒登場 節日優惠Combo Set $399起

分享：
Marimekko香港獨家聖誕禮盒登場 節日優惠Combo Set $399起

Marimekko香港獨家聖誕禮盒登場 節日優惠Combo Set $399起

聖誕節臨近，Marimekko推出聖誕禮盒，包括香港獨家的杯碟套裝及頸巾套裝，另外有多款餐具、飾物擺設、人氣Totebag及花形地墊等，時尚設計無論男女都啱。品牌同時將多款家品飾物抹上各式富有節日氣氛的印花，為家居塑造專屬的節日風格。

Marimekko全新節日印花圖案 Marimekko全新節日印花圖案 Marimekko全新節日印花圖案 Marimekko全新節日印花圖案 Marimekko全新節日印花圖案

Marimekko香港獨家節日限定禮盒套裝

今年的Marimekko香港獨家節日限定禮盒套裝，以充滿聖誕氣色的酒紅色Unikko印花作外盒包裝，採用3層抽屜設計，帶來不一樣的節日驚喜。禮盒包括兩款精選套裝：杯碟套裝以及頸巾襪子套裝，前者內有一對Piccolo條紋或帶金邊的Unikko印花馬克杯和一對Unikko花形碟子，在佳節招待客人打造時尚款待；而頸巾套裝則包括一條溫暖舒適的頸巾及兩對襪子，當中涵蓋多款今季最新款式，亦有經典顏色配搭，讓冬日穿搭更添時尚及溫暖。每套禮盒的第3層抽屜中更特別附送節日限定印花心意卡，以及一份來自芬蘭的傳統聖誕熱飲Mulled wine spice

adblk5
2025香港獨家節日限定禮盒(家品套裝) $999 2025香港獨家節日限定禮盒(家品套裝) $999 2025 香港獨家節日限定禮盒 (頸巾及襪子套裝) $1,999

節日限定Combo Set 

Marimekko今年亦準備各個節日限定優惠Combo Set，包括精美餐具、花形地墊、人氣Totebag、限量Kalevala首飾及多種家居和時尚精品的選擇，售價$399起，交換禮物都非常合適！

2.5DL Mug + Plate Combo Set $399 2pcs Totebag Combo Set $599 3pcs 2.5DL Mug Combo Set $499 2pcs 20cm Plate Combo Set $699 2pcs Cushion Cover Combo Set $699 Bathmat and Container Combo Set $899 Combo set Combo set

全新節日印花圖案

除了一系列限定禮盒外，Marimekko今季亦帶來極具北歐節慶感的經典印花，推出一系列節慶感的酒紅色調家品。搭配出自設計師Maija Isola的經典UnikkoErja HirviTiara印花，以及Vuokko Eskolin-Nurmesniemi的條紋設計Piccolo，展現出充滿節日氣息的迷人配色。花卉與條紋的巧妙結合，為家居增添獨特的韻律與光彩，不論節日前後都能帶來愉悅氛圍。

全新節日印花圖案 Juhla Unikko Mug 2.5dl 2pc Set $595 Unikko Deep Plate 20.5Cm $360 Tiara Bowl 2.5 Dl $280 Tiara Plate 13.5Cm $280 Unikko Collectible Ornament 2pc Set $595 Savellys Vihkiruusu Kioski Scarf 200X40CM $1,995 Tilaisuus Kioski Beanie $1,295 Kasvaa Tasaraita Unikko Kioski Socks $290 Linjaus Unikko Socks $290 Unikko Shape Plate 20Cm $420 Unikko Cushion Cover 50x50Cm $430 Piccolo Coffee Cup 2 Dl $200

ADVERTISEMENT

ad