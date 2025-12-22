聖誕2025｜Perfumer H以畫作創作香氣 推3款節日限定香水與蠟燭

畫作與香氣，兩者看上去毫無無關，被視作兩條平行線。由調香師Lyn Harris創立的英國小眾香氛Perfumer H，與當地畫家Will Calver合作，一同呈現3幅畫作及其嗅覺世界，成就跨界的藝術創作。
是次合作的源自十七世紀荷蘭大師精美細緻筆觸描繪的日常之美——熟果、切花、泛著柔光的錫盤與玻璃器皿，以奢華的忠實呈現。而Lyn Harris與Will Calver選擇從另一端切入，他們並非複製整幅畫作，反而是將目光鎖定於賦予畫面生命的關鍵細節——翅膀的閃光、柑橘皮的粗糙紋理、一縷輕煙，並隱沒其餘部分任其留白。三幅畫作呈現極簡卻極精準的畫面，留下廣闊留白。他們僅使用極少的色彩與香材，每一筆、每一調皆帶明確意圖，讓人在極簡之中，窺見一種激進的美。
Will Calver的畫作以三聯畫的形式呈現，如同香水結構：明亮開場、漸次深化的核心、餘韻悠長的基調。以極簡而精準筆觸，帶來三款香調，讓大家在節日漫遊於感官之間。
今次系列主打的香氣「昆蟲．玫瑰」，創作靈感源自昆蟲閃耀著汽油藍光澤的翅膀，它與靜物花束中輕盈的粉色花朵交相輝映。經典玫瑰因此被大膽重構——桃與橙花帶來慵懶甜美，麝香與小荳蔻增添撩人辛辣。 檀香、紙莎草與白樺構成幽暗基調，如同入侵之後投下的陰影，揭示出一朵新生花朵，在凋零中更顯珍貴。
另外兩款香氣同樣以自然為主角：「飛鳥．檸檬」為節日添上明亮感，一枚檸檬在靜謐光線中熠熠生輝，表皮如舊時珠寶般圓潤飽滿。佛手柑、白葡萄與杏桃如水晶般澄澈明亮，被乳香、沒藥與歐烏藥的金色樹脂温柔包裹。起初只是裝飾，卻在下一秒鮮活起來：肉荳蔻與丁香在表層之下暗藏，逐漸沉入雪松與橡木的幽暗。而「林間煙霧」描繪了木屑、灰燼、一縷細若游絲的煙由地面升起。綠葉、沒藥與廣藿香將氣息錨定在北方森林潮濕的泥土之中。 橡木、雪松與白樺焦油將氛圍拖入更深的黑暗，直至一縷乳香輕抬那抹餘燼，微光在夜色裡指引方向，林木與煙霧交織，將人引向更深處。