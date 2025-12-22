聖誕2025｜Perfumer H以畫作創作香氣 推3款節日限定香水與蠟燭

是次合作的源自十七世紀荷蘭大師精美細緻筆觸描繪的日常之美——熟果、切花、泛著柔光的錫盤與玻璃器皿，以奢華的忠實呈現。而Lyn Harris與Will Calver選擇從另一端切入，他們並非複製整幅畫作，反而是將目光鎖定於賦予畫面生命的關鍵細節——翅膀的閃光、柑橘皮的粗糙紋理、一縷輕煙，並隱沒其餘部分任其留白。三幅畫作呈現極簡卻極精準的畫面，留下廣闊留白。他們僅使用極少的色彩與香材，每一筆、每一調皆帶明確意圖，讓人在極簡之中，窺見一種激進的美。

Will Calver的畫作以三聯畫的形式呈現，如同香水結構：明亮開場、漸次深化的核心、餘韻悠長的基調。以極簡而精準筆觸，帶來三款香調，讓大家在節日漫遊於感官之間。