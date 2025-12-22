聖誕2025｜Pinkoi市集載譽回歸 搶先睇100+設計品牌現身/日韓台泰人氣品牌首次來港

今個冬日，Pinkoi市集載譽回歸！首次聯同東薈城名店倉呈獻「HO~HO~HOLIDAY聖誕市集」！ 12月19日至21日及24至26日期間，邀請超過100位來自日本、韓國、台灣、泰國、香港等地的原創設計師親臨現場，多個海外人氣品牌更首度來港，帶來一系列精選好物，包括日本人氣飾品、韓國當紅人氣原創吊偶、泰國文青小眾袋款，以及港台咖啡與美食等，逾100個亞洲設計品牌與各位見面！
多個海外設計品牌首次來港
今次Pinkoi市集特別邀請多個海外品牌首次登陸香港，日本品牌方面，有擅長將傳統和服重新演繹成外套及單肩包的RIKA SHIOYA BOUTIQUE，以及融合有田燒瓷器與天然石的首飾品牌engrace；韓國則由當紅人氣吊飾Papimyong首度亮相；泰國帶來文青小眾時尚品牌Walking Stitch。此外，台灣品牌陣容同樣亮眼，包括創意紙品Wisi Creative、純銀飾品新秀ZUZU JEWELRY，以及以漢方為基礎的保養品牌村山TSUN SHAN，都將首次與香港粉絲見面。
日韓台泰著名設計師與粉絲見面
市集更以「一期一會」的方式，邀請多位來自日本、韓國、台灣及泰國的知名設計師和品牌主理人親臨香港，與本地粉絲交流設計理念：日本人氣飾品品牌 Ui.、深受日本女星喜愛的穿搭選品 marina JEWELRY、以及押花飾品代表 schaf 將現身市集；另有中國原創手工毛絨玩偶好吃無限AMuseLab、來自台灣的傳統手工製作服飾良品 繭裹子 TWINE、泰國原創動物插畫品牌UNMELT、以及近期在香港掀起 SnapRoll 底片熱潮的 Escura lab 等品牌主理人亦會親自到場，分享品牌理念與作品特色。
品嚐咖啡與無添加健康飲品
香港特色咖啡品牌 G Morning Coffee亦於現場與大家分享精品咖啡，更帶來多款酒香掛耳包及精選咖啡豆供選購，同場還有本地品牌人人汽水 Being Soda，提供多款健康手工汽水；來自台灣的暖暖純手作被譽為「喝的保養品」，現場將帶來天然養生飲品試飲，包括兩款人氣茶包「米殼氣泡茶」與「女神薑茶」，為冬日增添暖意和驚喜；記得到訪本地二澳農作社，入手多款本地製作漁村風味調味醬料，為聖誕派對增添特色風味。
星級檔主與慈善機構攜手 打造暖心市集
今屆市集特別邀得星級檔主加盟，人氣KOL Christy Lai黎紀君的寵物食品品牌Power Ruff，以及網絡創作者Jon Jon張家希的鉤織手作品牌莊毛毛，都將親臨市集，讓粉絲近距離接觸他們的心血之作。
同時，多個慈善及社區組織亦鼎力參與，為市集注入溫暖與意義。包括致力推動本地兒童及青少年體育發展的凝動香港體育基金、為大澳流浪貓提供救助並推廣領養的大澳流浪貓之家，以及推動大澳可持續發展的香港基督教女青年會大澳文化生態綜合資源中心。各團體將於現場售賣精選冬日擺設及手作精品。其中，凝動香港體育基金更特別推出由香港桌球運動員吳安儀及武術運動員沈曉榆親自參與設計的限量版運動公仔義賣，收益用作支持體育發展計劃。
獨家戶外打卡位登場
由美國知名潮流藝術家 Christopher David Ryan (CDR) 創作的治癒系角色 BIG HUGS抱抱人亦同步登場！今年冬日，BIG HUGS抱抱人將走出室內，現身 「HO~HO~HOLIDAY聖誕市集」，將溫暖擁抱帶至東薈城名店倉四樓平台廣場。
CLUB CG會員獨家專享工作坊
CLUB CG會員憑指定積分即可報名參加聖誕花環工作坊，非CLUB CG會員亦可憑商場即日單一消費滿指定金額參與，親手製作獨一無二的聖誕花環，加上限量版 BIG HUGS薑餅人，帶來滿滿驚喜。
聖誕手作工作坊
地點：
東薈城名店倉四樓平台廣場
日期：
聖誕花環工作坊：2025 年 12 月 20日、25日及26日
輕黏土手作水晶球工作坊：2025 年 12 月 21日
時間：下午2時至3時 、下午4時至5時 (每日2節)
多位人氣歌手及Busker現場獻唱 與您迎接溫暖的祝福
東薈城名店倉將於指定日子邀請多位人氣歌手為大家現場獻唱，包括新晉歌手Aiden (洪助昇)、獨立唱作歌手HOPUI (何佩)、本地四人女子獨立樂團WHIZZ等，以悠揚樂韻陪伴各位。現場更有學校及音樂學院報佳音，送上經典金曲和頌歌。
Pinkoi x Mastercard限時推廣
在 Pinkoi 手機應用程式綁定 Mastercard ，並於現場消費滿 HK$250，即享立減 HK$40 折扣優惠，多買多減，名額有限，先到先得，額滿即止。
於市集作任何消費，並即場透過TAIKOO+ 流動應用程式或東薈城名店倉微信小程序新登記成為CLUB CG準會員，更可獲贈驚喜小禮物一份及東薈城名店倉HK$100電子購物禮券一張。