聖誕2025︱The Moni Collection用鑽飾記錄銳變 佳節閃爍系列帶來餽贈喜悅

明天boxing day，今晚還有派對要出席，而且仍未替親朋好友添置禮物？不用發愁，本地輕奢珠寶品牌 MONI HK Jewellery，兩大匠心之作「閃爍聖誕系列」，以靈動設計捕捉節日歡欣，以及「The Moni Collection」十周年紀念系列，則以雋永工藝見稱。想向摯愛傳遞祝福，可讓珠寶承載節日的溫暖祝福。 「閃爍聖誕系列」巧妙轉化經典節日元素成為精美飾，以精湛工藝與鑽石織就動人篇章，當中以蝴蝶、禮物、泰迪熊與愛心等經典節日元素，設計出的Flutter Dancing Stone項鏈、耳環系列，精選18K金包純銀材質，確保佩戴舒適與持久光澤；採用品牌獨家10心10箭人造仿鑽，綻放奪目光彩；融合節日美學與現代設計，滿足日常與特別場合搭配需求。

Joybox Dancing Stone系列項鏈、耳環，設計靈感來自饋贈喜悅凝結於方寸之間，玫瑰金蝴蝶結輕繫祝福，宛如一份永恆閃耀的聖誕獻禮；Amour Dancing Stone項鏈系列，雙色心形設計靈感來自纏繞綿綿情意，中心鑽石見證心動瞬間，譜寫浪漫聖誕戀曲。

MONI的「The Moni Collection」十周年紀念系列，不僅僅是首飾，更是品牌與顧客共同譜寫的十年篇章，每位女性為自己加冕的成長印記，是一份關於時間與自我實現蛻變的獻禮。 The Origin(初心)項鏈、耳環系列，以品牌logo「M」為核心，銘記著品牌的起點與初衷，它是一個永恆的簽名，一枚精緻的印記，提醒我們無論走多遠都毋忘初心。戴上The Origin，是對內心最真實自我的肯定，一聲溫柔而堅定的宣告：「我，成就了我」。

The Journey(軌跡)項鏈、手鐲系列，將品牌logo「M」作優雅解構，幻化成兩道交織的軌跡，最終匯聚於璀璨主石之上。它象徵著十年旅程中的無數相遇與蛻變，這些珍貴的瞬間，最終凝聚成腕間與胸前的流光，溫柔而堅定。從「初心」的原點，到「軌跡」的延伸，The Moni Collection 誠邀您與我們一同回望這段不凡旅程，並戴上屬於您的故事，繼續閃耀前行。 MONI HK Jewellery ： 地址：九龍南京街8至20號9樓909室 網址： https://shop.monihkjewellery.com/zh