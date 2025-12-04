聖誕2025｜YAICHI谷日百貨x SNOWS冬季限定甜品回歸 升級北海道夢幻甜點「森之木」登港

全港最大日本網上商場YAICHI谷日百貨，今個冬天獨家引進日本北海道人氣甜品品牌「SNOWS」！這個自2021年誕生旋即風靡日本的話題品牌，繼去年以於 K11 Art Mall 期間限定店火熱登港後，今年以新產品「森之木」回歸！是次合作將於IFC 國際金融中心商場開設限時快閃店，同時亦設線上預售，為大家帶來一系列的冬日限定美味！

YAICHI谷日百貨x SNOWS冬季限定甜品回歸

森之木 香脆牛奶朱古力 產品靈感源自版畫家大谷一良的「森林所見之夢」，製成三種姿態各異的樹枝形朱古力。香濃牛奶朱古力將薄薄烤製的可麗餅碎，混合香脆烘焙的杏仁粒及酥脆派皮，打造層次豐富、入口即感受「沙沙脆」的輕盈口感。以牛奶朱古力與略帶苦味的黑朱古力完美調和，帶來順滑而帶奶香的餘韻。

森之木 香脆牛奶朱古力 HK$99 / 8個入

SNOWBALL 雪球生松露朱古力 嚴選冬季放牧牛乳製成的北海道鮮忌廉，包裹於細緻柔滑的生朱古力之中，釋放出濃醇奶香與優雅甜韻，成就入口融化的生松露朱古力。

SNOWSAND 生朱古力夾心餅 這個經典的明星產品，是日本機場必買伴手禮，最特別之處是其形狀設計能防止生朱古力流出，從貓舌餅中隱約可見的生朱古力令人心動。今年特別推出單獨口味5個入新包裝，白朱古力口味香甜柔滑、黑朱古力版本則苦香濃厚，兩種風味同樣誘人，絕對是必試首選。