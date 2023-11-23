聖誕staycation︱海洋公園萬豪酒店 閃爍聖誕盛典住宿計畫

聖誕節及除夕即將到臨，不想長途跋涉外遊，又想在佳節締造難忘回憶，為假期添上動人的節日色彩，可考慮香港海洋公園萬豪酒店的「閃爍聖誕盛典」staycation，與最愛的家人/情人，共度佳節中的幸福時光。

海灣美景自助晚餐連住宿

萬豪酒店「閃爍聖誕住宿計劃」，旨在讓每位客人，均可享受到夢幻歡欣的節慶度假體驗，除了入住舒適華麗的客房，以及享受豐富的自助早餐外，更可於海灣餐廳享用聖誕自助晚餐，細味節日國際美饌及精緻甜品，務求讓客人和摯愛親朋度過一個歡樂溫馨的節日，分享美麗時刻。

價錢： $3,888 起

入住日期： 12 月 24 至 26 日、 12 月 31 日至 1 月 1 日

燒烤自助晚餐連住宿

美食方面，萬豪酒店為了讓客人的節慶假期更精彩，除住宿計劃外，酒店內的Pier酒廊，準備了誘人的聖誕燒烤自助晚餐，從軟嫩多汁的烤肉，到一系列充滿節慶特色的美味菜餚，每一道菜都由廚師團隊悉心烹調，滿溢著節慶的喜悅。別具一格的燒烤盛宴，滿足各人的味蕾。

價錢： $3,888 起