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2023-11-23 22:20:09

聖誕staycation︱海洋公園萬豪酒店 閃爍聖誕盛典住宿計畫

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聖誕節及除夕即將到臨，不想長途跋涉外遊，又想在佳節締造難忘回憶，為假期添上動人的節日色彩，可考慮香港海洋公園萬豪酒店的「閃爍聖誕盛典」staycation，與最愛的家人/情人，共度佳節中的幸福時光。

 

 

海灣美景自助晚餐連住宿

萬豪酒店「閃爍聖誕住宿計劃」，旨在讓每位客人，均可享受到夢幻歡欣的節慶度假體驗，除了入住舒適華麗的客房，以及享受豐富的自助早餐外，更可於海灣餐廳享用聖誕自助晚餐，細味節日國際美饌及精緻甜品，務求讓客人和摯愛親朋度過一個歡樂溫馨的節日，分享美麗時刻。

 

價錢：$3,888

入住日期：122426日、1231日至11

 

 

燒烤自助晚餐連住宿

美食方面，萬豪酒店為了讓客人的節慶假期更精彩，除住宿計劃外，酒店內的Pier酒廊，準備了誘人的聖誕燒烤自助晚餐，從軟嫩多汁的烤肉，到一系列充滿節慶特色的美味菜餚，每一道菜都由廚師團隊悉心烹調，滿溢著節慶的喜悅。別具一格的燒烤盛宴，滿足各人的味蕾。

 

價錢：$3,888

入住日期：122426日、1231日至11

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佳節歡騰雙人下午茶

Pier酒廊推出專為聖誕節而設計的下午茶，讓客人沉浸在充滿喜悅氛圍的佳節氣氛中。三層點心架呈獻多款精緻經典茶點，包括可愛聖誕樹造型紅桑子忌廉脆餅、趣緻聖誕老人造型64%黑朱古力拖肥慕絲蛋糕，以及精美聖誕裝飾球造型日本白桃芝士蛋糕。此外，還有必嘗的鹹點，黑松露雞蛋沙律配法式小甜包、蟹肉果凍啫喱配魚子醬及鴨肝醬配野莓醬等美食。

 

價錢：$628

供應日期：121526

 

璀璨聖誕三道菜套餐

萬豪酒店推出的「璀璨聖誕三道菜套餐」，每道菜都經過精心製作，不僅讓食材的特性發揮到極致，也讓客人從中感受到節日的風味，帶著摯愛體驗每道美食，帶來的無比滿足和愉悅的用餐體驗。

 

價錢：$428

供應日期：1224252631

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兒童遊樂天地節日活動

佳節期間酒店內的兒童遊樂天地，將推出一系列充滿無窮樂趣的活動，小朋友可以親手製作聖誕音樂盒和聖誕樹，盡情發揮無限創意和想像力。還有啟發腦力的填色遊戲和桌上遊戲等活動，都能讓小朋友腦筋大動之餘，又可享受遊玩和學習之間的趣味。特定日子還推出聖誕臉部彩繪活動，而貓頭鷹奧雲亦會打扮成聖誕老人，現身送上聖誕禮物，讓小朋友度過一個充滿歡笑的佳節。

 

 

餐飲查詢及預訂：3555 1700

住宿查詢及預訂：3555 1600

網站：www.oceanparkmarriott.com

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