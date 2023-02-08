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2023-02-08 16:45:00

聯乘終章｜LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 期間限定店/必入手款式/中環巨型打卡牆

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聯乘終章｜LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 期間限定店/必入手款式/中環巨型打卡牆

聯乘終章｜LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 期間限定店/必入手款式/中環巨型打卡牆

LOEWE與吉卜力工作室的合作來到第三彈，亦是兩者的最終合作系列，今次的主角是《哈爾的移動城堡》。為慶祝系列推出，LOEWE在太古廣場開設期間限定店，並請來再次邀請本地藝術家皮忠合作，手繪《哈爾移動城堡》巨型壁畫，讓大家打卡。品牌亦同時找來IG大熱的攝影師「Surrealhk」，將品牌系列產品「巨大化」，並於香港、澳洲及韓國的不同地標超現實「展出」。

LOEWE x《哈爾移動城堡》期間限定店

LOEWE x《哈爾移動城堡》期間限定店

期間限定店上周在金鐘開幕，請來張敬軒、陳蕾、林愷鈴、馮允謙及即將在香港開個唱的周興哲出席，眾人即時示範系列服飾、手袋及各樣單品。今次合作推出的產品數目眾多，單是手袋已有PuzzleFlamencoHammockAmazonaLuna Bracelet多個款式，另外亦有小皮具、毛衣、外套、恤衫等，另有扣針、頸巾、耳環、手鍊、掛飾及iPod套等小配件，價位相對手袋及服飾較低，讓兩個品牌的粉絲更易入手。

張敬軒出席LOEWE x《哈爾移動城堡》期間限定店開幕。 張敬軒出席LOEWE x《哈爾移動城堡》期間限定店開幕。 張敬軒出席LOEWE x《哈爾移動城堡》期間限定店開幕。 陳蕾出席LOEWE x《哈爾移動城堡》期間限定店開幕。 林愷鈴出席LOEWE x《哈爾移動城堡》期間限定店開幕。 馮允謙出席LOEWE x《哈爾移動城堡》期間限定店開幕。 周興哲出席LOEWE x《哈爾移動城堡》期間限定店開幕。

服飾除了多個主要角色，包括蘇菲、哈爾、火惡魔卡西法、馬魯克等，另外稻草人、荒野女巫，甚至哈爾房間的玩具亦有現身，一眾角色化身成不同的製作工藝形式，例如皮革或剪羊毛拼花圖案、皮革或布料上的刺繡等。服飾設計亦盡見細緻，例如呢絨西裝外套襯裡內藏著名場景、可以雙面穿著的格仔短裙(其中一面印上動畫場景)，以及加入羽毛細節的外套，營造動感的形態，亦令服飾穿起來更生動活潑。

LOEWE x《哈爾移動城堡》系列：火惡魔卡西法出現於品牌多款手袋上。 LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 呢絨西裝外套襯裡內藏著名場景 LOEWE x《哈爾移動城堡》系列：可雙面穿著的短裙。 另一面印上動畫場景。 加入羽毛細節的外套 LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 iPod 套 LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 銀包 LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 扣針 LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 索袋 LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 索袋 LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 耳環 LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 卡片套 LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 卡片套 LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 手鍊 LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 頸巾 LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 小皮具

限量城堡手袋 由多個經典手袋組成

今次系列另一亮點是超限量的城堡手袋，由多個皮袋「合併」而成，包括 Puzzle FlamencoAmazona Hammock等，造型奇特但盡見品牌的細緻工藝，手袋索價12萬元，但由於多個手袋拼合而成，除開其實也值回票價。

另外，淘氣的火惡魔卡西法不單現身於手袋、卡片套及服飾之外，亦成為LOEWE香氛系列全新香味蠟燭的靈感，一系列煙燻味蠟燭散發出薰香、蠟菊、廣藿香、香根草、烤榛子、豆蔻及欖香脂的芬芳，令整個系列更全面。

即睇LOEWE x《哈爾移動城堡》限量城堡手袋的製作過程：

LOEWE x《哈爾移動城堡》限量城堡手袋製作過程 LOEWE x《哈爾移動城堡》限量城堡手袋製作過程 LOEWE x《哈爾移動城堡》限量城堡手袋製作過程 LOEWE x《哈爾移動城堡》限量城堡手袋製作過程 LOEWE x《哈爾移動城堡》限量城堡手袋製作過程 LOEWE x《哈爾移動城堡》限量城堡手袋製作過程 LOEWE x《哈爾移動城堡》限量城堡手袋製作過程 LOEWE x《哈爾移動城堡》限量城堡手袋製作過程 超限量的LOEWE x《哈爾移動城堡》城堡手袋，索價12萬元。

LOEWE亦為聯乘創作了不少打卡位，除了期間限定店內的巨型城堡等打卡點之外，品牌亦再次邀請本地藝術家皮忠手繪《哈爾移動城堡》巨型壁畫，讓大家打卡。品牌亦找來IG大熱的攝影師「Surrealhk」，將品牌系列產品「巨大化」，並於全港不同地標超現實「展出」，突顯不同藝術風格。

即睇各個打卡位：

LOEWE x《哈爾移動城堡》期間限定店內有多個打卡位。 LOEWE x《哈爾移動城堡》期間限定店內有多個打卡位。 LOEWE x《哈爾移動城堡》期間限定店內有多個打卡位。 LOEWE x《哈爾移動城堡》期間限定店內有多個打卡位。 Loewe x Surrealhk Loewe x Surrealhk Loewe x Surrealhk 手繪《哈爾移動城堡》巨型壁畫

LOEWE x《哈爾移動城堡》期間限定店

日期：22日至226

開放時間：上午10時至下午8

地點：LG1 Garden Court

LOEWE X 哈爾移動城堡壁畫

地點：PMQ正門對面外牆

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