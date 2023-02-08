聯乘終章｜LOEWE x《哈爾移動城堡》系列 期間限定店/必入手款式/中環巨型打卡牆

LOEWE與吉卜力工作室的合作來到第三彈，亦是兩者的最終合作系列，今次的主角是《哈爾的移動城堡》。為慶祝系列推出，LOEWE在太古廣場開設期間限定店，並請來再次邀請本地藝術家皮忠合作，手繪《哈爾移動城堡》巨型壁畫，讓大家打卡。品牌亦同時找來IG大熱的攝影師「Surrealhk」，將品牌系列產品「巨大化」，並於香港、澳洲及韓國的不同地標超現實「展出」。

期間限定店上周在金鐘開幕，請來張敬軒、陳蕾、林愷鈴、馮允謙及即將在香港開個唱的周興哲出席，眾人即時示範系列服飾、手袋及各樣單品。今次合作推出的產品數目眾多，單是手袋已有Puzzle、Flamenco、Hammock、Amazona、Luna及 Bracelet多個款式，另外亦有小皮具、毛衣、外套、恤衫等，另有扣針、頸巾、耳環、手鍊、掛飾及iPod套等小配件，價位相對手袋及服飾較低，讓兩個品牌的粉絲更易入手。

服飾除了多個主要角色，包括蘇菲、哈爾、火惡魔卡西法、馬魯克等，另外稻草人、荒野女巫，甚至哈爾房間的玩具亦有現身，一眾角色化身成不同的製作工藝形式，例如皮革或剪羊毛拼花圖案、皮革或布料上的刺繡等。服飾設計亦盡見細緻，例如呢絨西裝外套襯裡內藏著名場景、可以雙面穿著的格仔短裙(其中一面印上動畫場景)，以及加入羽毛細節的外套，營造動感的形態，亦令服飾穿起來更生動活潑。

限量城堡手袋 由多個經典手袋組成

今次系列另一亮點是超限量的城堡手袋，由多個皮袋「合併」而成，包括 Puzzle、 Flamenco、Amazona 及Hammock等，造型奇特但盡見品牌的細緻工藝，手袋索價12萬元，但由於多個手袋拼合而成，除開其實也值回票價。

另外，淘氣的火惡魔卡西法不單現身於手袋、卡片套及服飾之外，亦成為LOEWE香氛系列全新香味蠟燭的靈感，一系列煙燻味蠟燭散發出薰香、蠟菊、廣藿香、香根草、烤榛子、豆蔻及欖香脂的芬芳，令整個系列更全面。