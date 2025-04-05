上司比下屬後生好難合作？　善用群眾力量就無有怕

職場上，時有新人上位快過舊人，上司比下屬年輕的情況亦愈趨普遍，然而這種現象卻造成不少職場相處難題。「上司後生、下屬較老」的「年齡倒掛」現象，或多或少可以為雙方帶來一些相處困擾，甚至產生各種矛盾。根據一項美國調查，發現全球約有三分一打工仔的上司都比自己年輕；年輕上司也可能遇過下屬不聽話的情況，繼而令打工仔職場人際關係受影響，出現負面情緒。 文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台Jobsdb提供 「年輕上司」、「年長下屬」 如何融洽共事？ 「做人上司甚艱難」，管理學問從不容易，卻可以透過不斷嘗試、實踐，慢慢累積經驗，從而提升領導能力。以下整合了一些相處貼士，希望可以幫助大家和平共處，做到win win雙贏～

年長下屬方面 1. 調整心態 被年輕人「遲來先上岸」，難免心有不甘，產生消極情緒，與其讓負面情緒影響工作表現及人際關係，形成惡性循環，倒不如轉換角度，嘗試調整心態，積極去發掘別人的長處，並將正向思想化為行動，虛心向對方請教、學習，既有助合力將工作做好，又能為事業加分。

2. 給予尊重 不論職位高低，待人處事都應保持基本的禮貌和尊重，何況作為前輩，更應展現氣度，表現出作為下屬應有的適當態度；切忌恃老賣老，既然對方年紀輕輕就能坐在高位，必定有其過人之處，不應以年齡來衡量其辦事能力，只有放下對年輕上司的偏見，互相尊重，才能好好共事。

3. 開放思維，提升實力 閱歷和經驗的確非常寶貴，卻不能墨守成規、一昧抱着「我食鹽多過你食米」的想法於職場立足，畢竟職場瞬息萬變，舊有的知識技能必需時常更新、擴展，才能趕上時代步伐。年輕人大膽創新，應嘗試以年輕一輩的角度與思維去看事情，多接受新事物，能帶來新舊思想衝擊，看到事情更多的可能性，配合自身豐富經驗，有助帶領團隊成功、加快進步。「能者居之」，只有不斷充實自己，提升個人工作能力，才能與時並進，捉緊所有發揮長處和表現自己的機會，不被社會淘汰。

4. 適當給予建議 如對年輕上司有任何意見或不滿，應注意表達的方式，切忌當眾以老前輩的態度教育對方，而是從員工角度，以分享經驗和心得的方式，配合使用「問題式」的表達技巧，禮貌給予建議，例如：「會唔會考慮咁做？」既不會得失上司，又能引發思考和討論。

5. 適當時機 爭取表現 年輕上司遇到問題時，應充分利用自己的長處及優勢，積極出謀劃策、鼎力相助，培養良好的上下級關系；亦可提供非專業技術的建議，例如人際關係的盲點，突顯你的實力與價值，自然能得到其信賴及倚重。 年輕上司方面 1. 照顧下屬心理 要做好管理工作，就要先了解管理的對象，應學習體恤、設身處地感受他人之感受，去理解年長下屬被後輩「爬頭」可能產生的心理落差，不以上司高高在上的姿態去令對方更難受，產生負面心理，而是將心比已，尊重他人，才能令下屬心悅誠服。

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2. 保持謙虛、適時請教 資深或年長同事的閱歷、經驗及人脈通常都較為豐富，不妨多向他們請教，有時即使是自己知道的問題也可以問，因為「問題之意不在答案」，而是藉此展現自己謙虛、願意虛心學習的一面，同時亦能讓年長下屬在團體中更有存在感，感到被賞識、被尊重，自然更願意積極工作，充分發揮其實力。 3. 善用群眾力量 意見不合或出現分歧時，如怕對方「玻璃心」，太直接會傷及其面子，不妨借群聚力量幫忙，例如利用開會的時間，請大家表達意見，借別人的嘴拒絕對方；不過若然其建議獲大多數同事支持，自己亦應聆聽民意，重新審視問題，以找出最佳方案。 不論新生代還是老一輩，都各有所長，應互相尊重、借鑒學習；企業亦應完善制度，確保員工公平競爭，才能打造高效團隊，提升企業競爭力。