勞動市場丨新冠疫情2022後市場十大潛力經濟產業

Future of Work的研究成為了《哈佛商業評論》(Harvard Business Review )常客,相關討論也成為了Google的top search result。筆者對此當然沒有一個答案,但告訴自己:想洞察如何在未來世界作自我定位,最直截了當的方法便是反思自己作為地球人口其中一份子,在疫情前後的行為變化,因為這也代表着各行各業如何重新設計旗下的產品和服務。你不再投放時間和金錢的範疇自然會被淘汰,而背後相關產業鏈的工作機會也將自然流失。另一方面,你細心想想,被迫居家的你又是否真的變得無所事事呢?如果不是,資源和精力都投放在哪些地方和平台?

1. 大數據



首先,大數據(Big Data)已經由昔日的Good-to-have支援功能,獨立成軍變成其中一個人力需求增長最快的Must-to-have產業。數據被稱為「新時代的石油」(Data is the new oil),帶動各行各業的進步。數據分析基本上是當代行為與趨勢預測的引擎,數據行業的進步,意味着現能預測一個人、一個家庭、一個地區,甚至一個國家對於某個服務或產品的接納程度。



簡單以Google旗下YouTube平台作為例子,平台背後的數據分析不單可幫助內容創造者改善影片作品內容和方向,甚至還能透過觀看率來預測諸如疫苗接種率乃至選舉結果等更重大的事件。在「每個人的時間都有限」這樣的大前提下,以數據為本作出行為預測,是商業世界爭奪使用者時間(User Time)不可缺少的一環。作為個體的你所接觸到每一個「感覺與自身需要有關」的資訊,往往都不是偶然相遇,而是由背後的「媒人」──大數據所促成。