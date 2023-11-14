工作冷知識丨6大奇趣工種點入行？扮疑犯、遊戲玩家、極光看更 有一份喺海底返工！

帖文一出，引發網民熱烈討論，紛紛留言分享自己做過或聽過的冷門職業： 「朋友由油棺材轉職做禮儀師。」 「曾經嘅舊同事話佢以前做刮薑，一日到黑坐喺度係咁刮薑皮喎。」 「我朋友做過打針，幫西瓜打糖水針⋯⋯每支針大約100cc，每個瓜收5蚊，旺季都幾好收入。」 「週圍去唔同既生果場，試唔同既生果，幇公司揾最好既生果做酒。」

「幫人放狗。」 「仵工…….真係一份好令人尊重既工！」 「以前我有個住客做特技演員，講真，唔係普通人都做到呢啲工⋯⋯」

社會發展快 職業愈「奇特」？ 根據經濟學理論，哪裏有需求，哪裏就有市場！現今社會快速發展，新奇事物每天湧現，造就無限可能性，不少新工種因而誕生，例如與動物傳心師、代吃代喝員等等，不過這些「千奇百怪」的冷門職業始終屬小眾，行頭非常窄，除非擁有該特定技能、有熟人幫忙「搭路」，或超級機緣巧合，否則要入行並不容易！

6個你不知道的「特別職業」 1.職業疑犯—「戲子」 這種陪「真疑犯」被證人點相的職業，亦即樓主朋友做過的「假疑犯」，被稱為「戲子」，以散工形成聘用，時薪約$70-$100不等，按警署環頭而定。

警方每兩年會以招標形式，選擇合作的演員公司。當接到負責案件的總督察指示後，該公司便會以中介的身分，派「蛇頭」按照「真疑犯」的性別、身高、年齡，尋找條件匹配的扮演者。萬一被「點錯相」，怎麼辦？當然不會被捕啦，不過循例都要落一份簡單口供，交代自己有不在場證據，便可獲放行。 2. 中獸醫—動物針炙師 針灸治療除了可以在人類身上施用，亦可用於動物身上。要為動物針灸，必須修讀中獸醫課程，惟香港現時並無任何相關課程，有興趣人士需赴海外修讀，然後回港執業，香港有不少機構亦有提供動物針灸服務，可循此途徑入行。

3. 試食專員—「食評家」 在社交媒體盛行、人人是KOL的年代，除了可以「買like」，不少餐廳還會透過中介公司買OpenRice 「食評」！中介公司會於某網上飲食平台物色合適的食評家，為他們提供來自有關餐廳的「免費午餐」，食評家試食後需按字數、內容、食物照要求及限制撰寫食評，最後於Instagram或該平台發布便完成工作。想入行的人士，先要努力寫食評，待累積一定數量（10篇起標）後，便有機會被agent看中，或靠食評家朋友referral入行。 4.「玩」家—遊戲測試員及桌遊主持 遊戲商推出新遊戲前，必須經歷「試Bug」階段，讓遊戲測試員「攞正牌打機」，找出遊戲漏洞，確保遊戲順暢。但不少bug都是偶發出現，測試員需於相同狀態下不斷反覆測試，淪為無情的「測試機器」，所以並非想像中有趣。

香港的遊戲開發商並不多，故多聘請兼職遊戲測試員，時薪約$60-$70不等，經驗豐富者時薪更可達$100！近年亦掀起桌上遊戲（桌遊）熱潮，深受年輕人歡迎，成為新一代的熱門社交方式，帶動劇本殺及狼人殺主持職業崛起。 要成為桌遊主持，必需非常了解遊戲規則及流程、善於表達，因此具主持、配音、表演經驗者較有優勢。全職的桌遊主持較常見於內地，香港較多聘用兼職主持，時薪約$100-$200不等，視乎經驗而定。 5.「海底奇兵」—工程潛水員 你可想過過海隧道是如何建成的嗎？當中不少工作是由工程潛水員負責，他們的主要工作還包括海底勘探、水底燒焊、填海前的預備工作和檢驗船隻等。要在港從事潛水工程工作，需考獲美國國家潛水教練協會發出的進階水肺潛水員證書，才可於建造業議會註冊成為「潛水員（建造工作）」熟練技工。

普通工程潛水大工的日薪約$2500，特別工種可算一工半人工。雖然人工吸引，但水底又黑又污濁，更要面對水壓難題，有高度生命危險。加上市場需求不大，香港又只有少數專為工程潛水員開設的課程，缺乏入行途徑，算是挺冷門的職業，所以較少人入行。 6.「北歐極光看更」—極光守護者 每年冬天都有大量遊客前往北歐觀看極光，一種特別職業因而出現─「極光守護者」，負責徹夜守候極光到來，待極光出現，便叫醒遊客欣賞。所以守護者無需工作經驗、學歷，只要會說英文、能捱夜、不怕凍就能夠勝任這份工作。不過它是「北歐限定」工作啊！