持續進修基金2025｜申請資格及計算方法

政府推行的持續進修基金已踏入第22年，讓香港居民擁有學習和再培訓的機會。更於2022年8月調整資助金額至港幣二萬五千元，鼓勵市民持續進修。基金課程有超過4千多個課程選擇，學習領域廣泛，包括駕駛、語言、商業、美容等等，超過120間培訓機構提供服務。學員需達到指定的出席率及評核要求，並獲得成功修畢課程的證明文件，提交申請後便可獲發還款項。

申請資助資格

屬香港居民並擁有香港居留權、或香港入境權、或有權在香港逗留而不受任何逗留條件限制、或持單程證從中國大陸來港定居的人士 不設年齡上限，課程開始時必須年滿18歲 已獲得成功修畢課程的證明文件，並已支付全部學費

資助金額計算

假設未曾使用過進修基金，帳戶餘額為$25,000，而課程學費是$18,000。

學費首$12,500可獲資助80%，即獲$10,000資助額，餘下的$2,500由學員承擔。

學費扣除第一部分的政府資助和學員支付，其餘的$5500學費亦可獲資助60%，即獲$3300資助額，餘下的$2,200由學員支付。

最終合共可獲$13,300政府資助額。換言之，學員只需付$4,700便可完成價值$18,000的課程。

