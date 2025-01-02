持續進修基金2025｜申請資格及計算方法

政府推行的持續進修基金已踏入第22年，讓香港居民擁有學習和再培訓的機會。更於2022年8月調整資助金額至港幣二萬五千元，鼓勵市民持續進修。基金課程有超過4千多個課程選擇，學習領域廣泛，包括駕駛、語言、商業、美容等等，超過120間培訓機構提供服務。學員需達到指定的出席率及評核要求，並獲得成功修畢課程的證明文件，提交申請後便可獲發還款項。
申請資助資格
- 屬香港居民並擁有香港居留權、或香港入境權、或有權在香港逗留而不受任何逗留條件限制、或持單程證從中國大陸來港定居的人士
- 不設年齡上限，課程開始時必須年滿18歲
- 已獲得成功修畢課程的證明文件，並已支付全部學費
資助金額計算
假設未曾使用過進修基金，帳戶餘額為$25,000，而課程學費是$18,000。
學費首$12,500可獲資助80%，即獲$10,000資助額，餘下的$2,500由學員承擔。
學費扣除第一部分的政府資助和學員支付，其餘的$5500學費亦可獲資助60%，即獲$3300資助額，餘下的$2,200由學員支付。
最終合共可獲$13,300政府資助額。換言之，學員只需付$4,700便可完成價值$18,000的課程。
持續進修基金網站設有資助計算機，方便學員計算資助金額作參考。
申請發還款項方法
可選擇性以紙本申請方式，或電子方式遞交申請表格(SFO 313)，連同所需文件，於成功修畢基金課程後的一年內遞交至基金辦事處。
所需文件：
- 申請表格(SFO 313)
- 香港身份證、單程證（如適用）
- 繳付課程費用的證明文件
- 成功修畢基金課程的證明文件
- 語文基準試成績單（如適用）
- 繳付語文基準試考試費用的證明文件（如適用）
- 有申請人的姓名、帳戶號碼及銀行名稱／銀行編號的銀行存摺首頁或月結單
紙本申請
- 申請表格可於基金辦事處或各區民政諮詢中心索取，或從基金網頁下載
- 填妥的申請表格
- 連同所需文件郵寄，或親身遞交至基金辦事處或長沙灣政府合署
電子申請
- 透過「香港政府一站通」網上平台填寫及遞交電子申請表格
- 列印申請表格並在丁部聲明書簽署，或列印已使用「智方便」作數碼簽署的申請表格
- 交予就讀的院校／培訓機構蓋印，證明申請人已成功修畢有關課程
注意：申請人須於遞交網上申請表格起計一個月內，把已簽署及蓋印的申請表格正本遞交至本辦事處。
遞交表格地址
1.持續進修基金辦事處
新界荃灣青山公路388號中染大廈25樓07-11室 持續進修基金辦事處門外
開放時間: 星期一至日上午八時至晚上十一時
2.長沙灣政府合署
- 長沙灣政府合署11樓學生資助處
開放時間：星期一至五上午八時四十五分至下午一時，下午二時至五時四十五分（公眾假期除外）
- 長沙灣政府合署地下大堂內，巿民須由長沙灣政府合署側門經保安崗位入口內進。