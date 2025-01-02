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職場
2025-01-02 15:30:00

持續進修基金2025｜申請資格及計算方法

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持續進修基金2025

持續進修基金2025

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政府推行的持續進修基金已踏入第22年，讓香港居民擁有學習和再培訓的機會。更於2022年8月調整資助金額至港幣二萬五千元，鼓勵市民持續進修。基金課程有超過4千多個課程選擇，學習領域廣泛，包括駕駛、語言、商業、美容等等，超過120間培訓機構提供服務。學員需達到指定的出席率及評核要求，並獲得成功修畢課程的證明文件，提交申請後便可獲發還款項。

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申請資助資格

  1. 屬香港居民並擁有香港居留權、或香港入境權、或有權在香港逗留而不受任何逗留條件限制、或持單程證從中國大陸來港定居的人士
  2. 不設年齡上限，課程開始時必須年滿18歲
  3. 已獲得成功修畢課程的證明文件，並已支付全部學費

資助金額計算

假設未曾使用過進修基金，帳戶餘額為$25,000，而課程學費是$18,000。
學費首$12,500可獲資助80%，即獲$10,000資助額，餘下的$2,500由學員承擔。

學費扣除第一部分的政府資助和學員支付，其餘的$5500學費亦可獲資助60%，即獲$3300資助額，餘下的$2,200由學員支付。

最終合共可獲$13,300政府資助額。換言之，學員只需付$4,700便可完成價值$18,000的課程。
 

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持續進修基金2025　申請資格及計算方法

持續進修基金2025　申請資格及計算方法

持續進修基金網站設有資助計算機，方便學員計算資助金額作參考。

申請發還款項方法

可選擇性以紙本申請方式，或電子方式遞交申請表格(SFO 313)，連同所需文件，於成功修畢基金課程後的一年內遞交至基金辦事處。

所需文件：

  1. 申請表格(SFO 313)
  2. 香港身份證、單程證（如適用）
  3. 繳付課程費用的證明文件
  4. 成功修畢基金課程的證明文件
  5. 語文基準試成績單（如適用）
  6. 繳付語文基準試考試費用的證明文件（如適用）
  7. 有申請人的姓名、帳戶號碼及銀行名稱／銀行編號的銀行存摺首頁或月結單
     

紙本申請

  1. 申請表格可於基金辦事處或各區民政諮詢中心索取，或從基金網頁下載
  2. 填妥的申請表格
  3. 連同所需文件郵寄，或親身遞交至基金辦事處或長沙灣政府合署

電子申請

  1. 透過「香港政府一站通」網上平台填寫及遞交電子申請表格
  2. 列印申請表格並在丁部聲明書簽署，或列印已使用「智方便」作數碼簽署的申請表格
  3. 交予就讀的院校／培訓機構蓋印，證明申請人已成功修畢有關課程

注意：申請人須於遞交網上申請表格起計一個月內，把已簽署及蓋印的申請表格正本遞交至本辦事處。

遞交表格地址

1.持續進修基金辦事處

新界荃灣青山公路388號中染大廈25樓07-11室 持續進修基金辦事處門外
開放時間: 星期一至日上午八時至晚上十一時

2.長沙灣政府合署

  • 長沙灣政府合署11樓學生資助處

開放時間：星期一至五上午八時四十五分至下午一時，下午二時至五時四十五分（公眾假期除外）

  • 長沙灣政府合署地下大堂內，巿民須由長沙灣政府合署側門經保安崗位入口內進。
     

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