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職場
2023-12-02 11:24:32

搵工｜6項不一樣的軟技能！CV最好寫幾多項Soft Skill？

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之前都有提及過在CV履歷表寫上不同的軟技能 (Soft Skill) 或許是一個加分位——當人人都在寫差不多的學歷及工作經驗時，軟技能就成了一個不同之處，突圍而出要靠佢。不過寫來寫去都是良好的溝通技巧 (Communication Skill)、時間管理能力 (Time Management Skill)，真係你唔悶，我都悶。軟技能可唔可以有啲新意？得！有計。

文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台JobsDB提供

1. 處理衝突能力 (Conflict Management)

處理衝突能力是協調能力的變奏版，適用於對內及對外的大小狀況。對外可以是處理因業務而與客戶出現的糾紛，對內則是處理同事間或部門間因工作、文化、財務……而起的衝突。
 

2. 抗壓能力 (Pressure Management)

有工作就有壓力，只是壓力大與小的問題。如沒有好好處理工作壓力，會直接影響情緒，繼而影響工作表現。換句話說，能處理好因工作而帶來的壓力也是一個功力。即使面對多大的工作壓力，例如緊迫的工作時間表，都能處之泰然，一如往常般發揮自己過人的工作能力，不就是一個過人之處嗎？
 

3. 客戶服務技巧 (Customer Service)

進化自身溝通能力，不過更集中在與客戶方面的溝通之上。這個對前線客戶服務員或銷售人員尤其有用。嫌溝通技巧太籠統，不妨寫下「客戶服務技巧」，或許可以令睇CV睇到悶的HR擦亮眼球，望多兩秒睇睇你想講咩，從而令HR對你留下一個較深刻的印象。
 

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4. 敍事能力 (Storytelling)

敍事能力還不是與組織能力有關？不過這集中在如何組織一件事情來龍去脈，順暢地交代的能力；要求較高的話，可以是如何引人入勝地交代一件事情。這對產品開發的人員尤其有用。在開發一件產品的時候，如何有紊不亂地向大家交代產品開發的構思、理念、作用、成效？當你遇過講野一舊舊、無頭無尾的人，你就認同敍事能力是工作需要的一大軟實力了。
 

5. 適應能力 (Adaptability)

對於善於離開舒適圈（Comfort Zone）的人而言，這是輕而易舉就可以寫下的軟技能。那些朝早才剛上班，下午就已經可以初步掌握公司內部的營運狀況及案頭工作、與同部門的同事打成一片的人，方可稱上是有很強的適應能力。這類人多是心水清、能挑通眼眉的人，而且通常都好talk得。

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6. 職業道德 (Work Ethic)

職業道德在某程度上與工作責任感掛鈎，當你答應完成一件工作的時候，就能敬業地、不受其他因素，如情緒等的影響，而盡力完成。擁有很強的職業道德的人，似乎是對工作各方面的一個承諾。當然職業道德也就成了工作，甚至是讓你把工作做得更好的動力。

CV上最好精選兩至三個軟實力，並加上一個實際例子輔助說明，才能加強說服力。

CV上最好精選兩至三個軟實力，並加上一個實際例子輔助說明，才能加強說服力。

CV應寫幾多個軟技能？

在CV寫上軟技能似乎都成了一個求職趨勢。繼學歷、工作經驗，或許軟技能就成了CV上的第三戰場了。不過求職者要留意別只顧如數家珍般羅列一堆軟技能就當了事，最好精選兩至三個，並加上一個實際例子輔助說明，力證你果真在過往的工作生涯 (應屆畢業生沒有工作經驗的話，可先用求學時期籌辦活動或實習時的經驗作例子)，曾經並能夠運用這個軟技能而不是空口講白話，以加強說服力，才能在軟技能上贏得漂亮的一仗。
 

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