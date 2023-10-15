政府工2023｜二級懲教助理全年招募 最新體能測試減至4項 同樣適用於投考懲教主任 附入職條件及申請方法

公務員的待遇及穩定性，向來吸引不少人投考。隨著其他紀律部隊調整體能測試要求，懲教署亦表示原訂的體能測試方式及要求已不合時宜，多年來未曾作出更改。為更貼近和配合現時的懲教工作，懲教署於2023年9月16日起修訂入職體能測試標準，以便利投考人士。懲教署全年招募二級懲教助理職位，今年雖暫時未有懲教主任空缺，但最新的入職要求亦適用於投考懲教主任職位。 現時懲教署由以往的5項測試內容減至4項，取消了立地向上直跳及仰臥起坐測試。考生只須通過以下每項體能測試：靜態肌力測試、穿梭跑、俯撐取放及800 米跑。以上更改均適用於投考懲教主任及二級懲教助理，只是男士及女士的合格標準有不同。

二級懲教助理體能測驗｜ 靜態肌力測試 靜態肌力測試是使用肌力計考核四個動作，測試考生的上臂力、肩膊力、腿力及腰背力。上臂力測試，考生需要立正在肌力計上，以反手握住手把，同時手臂屈曲呈90度，再以上臂發力；肩膊力測試，以正手握住手把，手踭向上提，以肩膊發力拉起手把；腿部肌力測試，考生需要保持腰背挺直及手臂垂直，屈曲膝頭，以腿部力量拉起手把；腰背肌力測試，考生需手持手把，同時保持腰背、手臂及大腿伸直，然後腰背向前彎曲，以腰背力拉起手把。合格標準為男生最少達到127.56公斤；女生最少達到83.84公斤方為合格。

二級懲教助理體能測驗｜ 穿梭跑測試 穿梭跑測試，由過往的9米乘10 次改為10米乘4次。考生需要在起步線後起步，跑往對面的折返線，其中一隻腳的腳掌需要觸及或超過折返線，之後再跑回起跑線，同樣地其中一隻腳的腳掌需要觸及或超過起跑線，方為之一次標準的來回跑。總共需要來回跑兩次，男生的合格標準為最多12.9秒；女生的合格標準為最多14.6秒。

二級懲教助理體能測驗｜ 俯撐取放 俯撐取放時限為30秒，考生需要雙手支撐身體成掌上壓的姿勢，腰部保持挺直，雙腳距離不能超過肩膀闊度。考生可以選擇使用左手將豆袋從前方的椅子拿下，及右手將豆袋放回椅上。或使用右手將豆袋拿下，左手放回椅子。一旦決定了用哪一種手勢，往後的手勢動作都要相同，不能更改。計分方法為男生14.5次；女生13次。取放過程中不會計算半次，只有代表時間到的哨子聲響起，考生剛好把豆袋放到地上，方被計算半次。

二級懲教助理體能測驗｜ 800 米跑 起步線與終點線的距離為50米，再加跑3個圈，每圈為250米，合共800米。男考生需要在3分50秒內完成800米跑；女考生則需要5分13秒內完成800米跑。考生必須沿著自己的跑道進行頭20米，跑過示意線後才可切線。沿途不會有報時及報圈數，直到開始最後一圈前才有報告圈數及通知衝線。如果考生在測試中感到不適，或其他原因要暫停考試，考生需要舉手示意考官，並離開跑道，否則有機會被取消資格。