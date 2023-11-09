有公主王子病可能過唔到probation？拆解新工被炒4大原因 輕鬆通過試用期

試用期對每一個打工仔來說，看似不難，很少說過不到——除非你犯了錯。這些錯未必是實際地做錯了一件工作，而是其他基於態度、印象累積而成的問題。不要少看這些問題，絕對是影響你能否安然渡過試用期的因素。以下就為大家拆解有機會被提早完結試用期的原因，如欠缼工作的動力、太自我等，以及相應對策，讓你可以提高警覺，表現良好，繼而大步檻過試用期。
1. 不願意接受別人意見，亦不主動溝通
有時對自己有自信，能堅持己見是好事；但在職場上，這種永遠覺得自己是對的態度就很危險了。面對一班已經在職場上打滾了好一段時間的資深同事，他們的判斷及意見自然有它的理由在，如不願意接受別人意見，同時又不主動溝通，容易造成多重誤會，最終斷送自己的工作。對策：定下自己在試用期內的短期目標（起碼要過到試用期），階段性地主動問相關同事、直屬上司的意見，看看自己的表現如何，以協助改善自己工作時的缺點。主動詢問意見，而且願意聆聽別人意見，並欣然接受再努力改善，能讓上司及同事留下你表現積極的良好印象。
2. 太情緒化
職場不是遊樂場，亦不是屋企，不是可以讓你放飛自我的地方。太任性地耍性子，覺得人家因為你新就要遷就你的話，明天就請不用回來上班了。尤其是有王子公主病的職場中人，必入職場不受歡迎人物的頭五位。對策：建立工作專業的正面形象是很重要的，也別將所有事情看得是理所當然。在職場上，大家不會因為你新而要百般遷就你，所以別以為自己是新人就可以任意妄為。工作時表現得專業一點，凡事做足準備，才能贏得大家將你看成是正式同事的尊重。
3. 表現不積極，沒有工作動力
「個新同事完全唔主動，唔會主動問有冇野幫手；叫佢做野就話未學唔識做，咁點解仲要留佢喺度？」朋友對公司新入職的同事有很多抱怨。相信這只是冰山一角的例子。作為新入職的員工，如抱着少做少錯的態度，表現不夠積極，甚至讓人覺得你沒有工作動力，試問還有甚麼讓他／她留下來的理由？
對策：主動表現，儘量增加在工作間的曝光機會，提升存在感。調整心態，宏觀地看長遠目標，有時多做一點點（短暫地蝕底）只是長遠成功的投資。何況多做一點就可以學快一點，也就把工作快些上手，一舉幾得。
4. 工作忠誠度欠佳，欠缺專業的感覺
在試用期內已遲到早退，加上在辦公時間又積極「扮工」，經常被發現望住手機多過望住工作，甚至被捉到看與工作無關的網頁、線上購物打發時間，同樣是在試用期提早被out的原因！對策：建立正面的工作態度，準時返工是常識吧？至於放工，也不是叫你跟其他同事鬥OT，只是可以在放工前15至20分鐘問一問同組的同事有沒有需要幫忙的地方，讓人家知道你願意幫忙做事，而非一到放工就打算溜之大吉。你問一問，同事心裏好過，相信多半同事都不會為難你，而主動叫你準時放工。至於返工時間看手機或其他與工作無關的東西就全靠自律，但要你集中精神工作的要求也不過分，畢竟是受薪工作的，不是嗎？收拾心情，在辦工時間內專心工作吧！
打工仔給人的印象及建立的形象是很重要的，以上提及的對策都是希望能幫大家在其他同事及上司心目中留個好印象，並且建立一個勤奮好學、肯做肯捱的形象。要是成功，那麼就能無往而不利，無驚無險，大步走過試用期了。
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