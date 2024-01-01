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職場
2024-01-01 08:00:00

求職貼士｜次次見工都冇下文？　6招調整心態再備戰

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次次見工都冇下文？6招調整心態再備戰

又到求職旺季，經過一番努力後，收到offer固然開心，若然一直沒有回音，又應該如何面對及接受？若然經歷多次被拒後，自信心或多或少會受到打撃，有時甚至會覺得自己不會有offer，而不再盡全力去準備面試。但事實上，又可能因為準備不足，才沒有offer，形成惡性循環。致勝關鍵在於調整心態「愈戰愈勇」，接下來為大家提供一些面對求職被拒時，調整心態的建議，希望幫到各位打工仔。 

文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台JobsDB提供

6步調節心態 重整旗鼓再出發 

 1. 接受「被拒絕」是常態 

「被拒絕」是生活中無可避免的一部分，於競爭激烈的求職市埸尤其常見，無論再成功的人，都一定經歷過被拒絕，所以求職被拒時，首先要接受這是正常現象，但不代表是絕望放棄，而是消化情緒後，堅定目標，繼續尋找更好的機會。 

2. 別否定自我價值 

面對拒絕，我們很容易跌入自我否定的漩渦中，將別人的評價與個人價值劃上等號。但要知道，求職是一埸供求配對，公司是否給offer並非求職者可以掌控，對方的請人標準、甚至有特殊考量都不是你能決定或改變的事，所以被拒絕不代表你沒有實力，而是其他求職者更符合公司的要求。人人的本質、價值都不同，千萬別因為沒有收到offer，而歸究個人失敗，或貶低自我價值。 

政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖）

3. 保持自信 

自我懷疑、對面試產生恐懼、不願再努力……這些負面想法只會讓你陷入萬劫不復的循環中，倒不如積極面對，反而能衝破困境，不妨聚焦於自己的潛質、才能上，例如練習自我對話，又或將自己的專長全部列出來，然後每天提醒自己有這些優點，有助提升個人自尊心及自信心，對集中精力、提高動力、克服困難、提升面試表現都很有幫助。 

4. 視面試為跑馬拉松 

一篇發表於商業雜誌《福布斯》的文章提到，求職者遇到困難時，很容易就會想放棄，建議求職者將面試過程當作一場馬拉松，就如頂級運動員，需長期處於最佳狀態，才能於比賽發揮最好表現。求職者也一樣，求職之路或長或短，要好好照顧自己，才能為面試做好最佳準備。 

若將所有時間、心機都投放於求職，那麼你的世界就只有見工、面試，再細微的拒絕或不順都會被無限放大，形成負面心態。應適時放鬆自己，將心思分散於生活其他層面，同時維持興趣、運動、社交活動等，精神與身體狀態反而會更好呢。 

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5. 尋求反饋，汲取教訓 

不論得到offer與否，每次面試都是學習與提升個人能力的機會，為更好地自我檢討，不妨於每次面試結束之前或之後，向面試官禮貌查詢自己的面試表現，並就你所得之回饋進行反思，記錄自己做得好的地方、需要改進的弱點和問題，然後制訂改進計劃與目標，作為下次面試準備的指標，再對症下藥改善，改進自己各方面的面試技巧。 

6. 緊貼市場，接受挑戰 

求職者亦需持續留意職場趨勢，並積極作出相應的調整及改變，例如了解行業中對職位的要求，不斷完善面試準備內容，與時並進，讓自己保持競爭力。 

同時，時刻懷着無懼接受新挑戰的心，從失敗中汲收教訓，有助你快速從挫折中恢復過來，讓你每次面試都有更好的表現，更能克服職涯的各種困難，早日找到更好的工作機會。 

求職被拒多少次並不重要，重要的是，每次你從中學到什甚麼？當你學會如何正確面對被拒絕，就能練成一顆堅韌的強心臟，幫助你實現長期成功！

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