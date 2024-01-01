求職貼士｜次次見工都冇下文？　6招調整心態再備戰

又到求職旺季，經過一番努力後，收到offer固然開心，若然一直沒有回音，又應該如何面對及接受？若然經歷多次被拒後，自信心或多或少會受到打撃，有時甚至會覺得自己不會有offer，而不再盡全力去準備面試。但事實上，又可能因為準備不足，才沒有offer，形成惡性循環。致勝關鍵在於調整心態「愈戰愈勇」，接下來為大家提供一些面對求職被拒時，調整心態的建議，希望幫到各位打工仔。

文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台JobsDB提供

6步調節心態 重整旗鼓再出發

1. 接受「被拒絕」是常態

「被拒絕」是生活中無可避免的一部分，於競爭激烈的求職市埸尤其常見，無論再成功的人，都一定經歷過被拒絕，所以求職被拒時，首先要接受這是正常現象，但不代表是絕望放棄，而是消化情緒後，堅定目標，繼續尋找更好的機會。

2. 別否定自我價值

面對拒絕，我們很容易跌入自我否定的漩渦中，將別人的評價與個人價值劃上等號。但要知道，求職是一埸供求配對，公司是否給offer並非求職者可以掌控，對方的請人標準、甚至有特殊考量都不是你能決定或改變的事，所以被拒絕不代表你沒有實力，而是其他求職者更符合公司的要求。人人的本質、價值都不同，千萬別因為沒有收到offer，而歸究個人失敗，或貶低自我價值。