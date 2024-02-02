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生活
2024-02-02 12:02:00

網上熱話｜網上求職陷阱多　筍工慘變豬頭骨　拒絕或遭全網封殺

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網上求職陷阱多　筍工慘變豬頭骨　拒絕或遭全網封殺

網上求職陷阱多　筍工慘變豬頭骨　拒絕或遭全網封殺

近日，有網民在網上討論區發帖訴苦，表示自己半工讀的女朋友在找兼職工作時遇上求職陷阱，原本想應徵的工作被中介公司強行替換成其他「豬頭骨」，而且對方聲稱必須在其他工作中選一份「翻住先」，否則就會對求職者下達「全網封殺令」，從此以後　在網上流傳的八成工作都會將求求職者列入黑名單。不僅如此，中介公司更表示一旦發現求職者經其他方式找到工作，更會進一步採取行動「為難」求職者。

事緣事主在Facebook群組中留意到一份薪酬優渥的工作

事緣事主在Facebook群組中留意到一份薪酬優渥的工作

事緣事主在Facebook群組中留意到一份薪酬優渥的工作，於是立即向中介公司申請，豈料中介公司竟回覆工作已經招滿，著事主在他的其他工作列表中找一份「做住先」，以免被列入黑名單失去在網上八成找工作的機會。聞言事主不忿與對方理論：「我哋冇簽合約又冇口頭承諾會翻工，憑咩綁死我？你冇理由咁樣Blacklist我喎！」並指責中介公司聲稱的全網封殺以及刁難屬恐嚇。

事主不忿與對方理論 事主不忿與對方理論 事主不忿與對方理論 事主不忿與對方理論

對此，中介公司回覆自己只是「溫馨提示」，反指事主腦殘胡亂臆測，最後放下豪言「你邊夠我哋公司玩」並貼上自己公司的辦公室相片增添威嚇力。
 

中介公司回覆自己只是「溫馨提示」，反指事主腦殘胡亂臆測，最後放下豪言「你邊夠我哋公司玩」並貼上自己公司的辦公室相片增添威嚇力。

中介公司回覆自己只是「溫馨提示」，反指事主腦殘胡亂臆測，最後放下豪言「你邊夠我哋公司玩」並貼上自己公司的辦公室相片增添威嚇力。

然而事情到此仍未結束，事主在與中介公司交涉不果之後，手機就接續不斷收到未知來電滋擾，數個小時內就被打逾百個電話，造成滋擾之餘更令事主的電話號碼長期被佔線。

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事主在與中介公司交涉不果之後，手機就接續不斷收到未知來電滋擾，數個小時內就被打逾百個電話，造成滋擾之餘更令事主的電話號碼長期被佔線。

事主在與中介公司交涉不果之後，手機就接續不斷收到未知來電滋擾，數個小時內就被打逾百個電話，造成滋擾之餘更令事主的電話號碼長期被佔線。

對此感到無奈的事主只好轉向網上求助，在全能的網民幫助下，才發現此中介公司的套路其實已經不算新鮮，坊間早有流傳的詐騙組織「新薈聚」正正是以此種方式招聘人手，而且更有網民指即使答應為對方工作，之後都不會出糧。惟多年來此黑中介一直改頭換面用不同平台、公司名招搖撞騙，因此即使受害者眾多，依然未墮法網。

坊間早有流傳的詐騙組織「新薈聚」正正是以此種方式招聘人手，而且更有網民指即使答應為對方工作，之後都不會出糧。 坊間早有流傳的詐騙組織「新薈聚」正正是以此種方式招聘人手，而且更有網民指即使答應為對方工作，之後都不會出糧。 坊間早有流傳的詐騙組織「新薈聚」正正是以此種方式招聘人手，而且更有網民指即使答應為對方工作，之後都不會出糧。 坊間早有流傳的詐騙組織「新薈聚」正正是以此種方式招聘人手，而且更有網民指即使答應為對方工作，之後都不會出糧。 坊間早有流傳的詐騙組織「新薈聚」正正是以此種方式招聘人手，而且更有網民指即使答應為對方工作，之後都不會出糧。

最後，事主提醒廣大網民：「其實唔止學生仔，老人家都要小心，因為有時老人家都會想搵啲世藝做下，如果因為咁樣比佢大到，又或者唔識靜音電話而比佢成晚滋擾，真係分分鐘命都短幾年，所以如果自己屋企都有長輩無聊會翻下短期工，得閒吹水都可以同佢講下。」

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