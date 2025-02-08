求職｜GPA低又如何　5大方法助Fresh Grad展現多元能力

GPA較低又如何？Fresh Grad五大求職加分方法助搵好工

每年下學期，都是Fresh Grad的搵工潮。寫CV的時候，你有沒有曾經苦惱於GPA數字不是太好看，和「過3爆4」的學霸相比，害怕GPA較低輸在起跑線，因而找不到好的工作？ 其實同學仔不用太擔心，求學不是求分數，求職更加不是看分數。 成績表多一兩個A，固然顯示你頭腦聰明，但不是一個人全部能力的指標，其他諸如主動性、創造力、溝通能力等職場人所需的特質，無關GPA高低。因此GPA不高的同學仔，在求職路上，不需要覺得低人一等，挺起胸膛來，還有很多方法可以為自己加上光環，繼而奪得心水工作。

文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台Jobsdb提供 1. 相關公司的實習經驗 對於僱主來說，擁有相關公司的實習經驗，比起一張完美的成績表，來得更有價值。僱主普遍認為實習經驗多，甚至獲得實習僱主推薦信的求職者，更具有獨立工作的能力，表現更專業和可靠。 2. 課外活動經驗 那些年參加過的課外活動，例如各種學會、大學代表隊或聯誼會等， 除了是探索自身興趣和能力的機會之外，還有助於磨練社交和領導技能。向僱主強調這些活動經驗對工作帶來的得着，對求職大有幫助。

3. 參與義工服務 投入參與義工服務，幫助別人的同時，也可以累積工作經驗，還可以向僱主展示自己富有同情心、積極回饋社會的形象，大大提升印象分。

4. 善用社交媒體的優勢 在今時今日智能手機的時代，大家已經離不開社交媒體。假如你平日積極地經營社交媒體，例如定期寫Blog、經營Instagram ，甚至在YouTube拍攝影片，累積粉絲群，成為有影響力的自媒體（Self-media）的話，顯示你熟悉社交媒體的生態，掌握年輕消費者的心理，這對應徵市場營銷（Marketing）及銷售類的工作絕對有優勢。

5. 培養可移轉能力 所謂的可移轉能力，就是從一個領域轉職到任何另一個領域，仍可適用的能力。常見的可移轉能力包括領導、協調、激勵他人、決策、研究、解決問題、組織建構、時間管理等等。你可向僱主展示自己如何在課外活動、義工服務中運用這些能力，而這些無關GPA高低的人格特質與經驗細節，往往才是工作出色的關鍵因素。 總結而言，GPA不好、較低，並不代表世界末日。畢業生在求職的時候，要記得自己不是一棵大樹，而是一顆即將萌芽的好種子，所以不妨放膽去追尋自己喜歡的領域，終有一日會開創到自己的天地。