消防隊長體能測試要求 起薪點人工達46,925元全年招聘 入職條件及網上申請方法係點？

消防隊長體能測試及招聘時間 入職條件及申請方法 起薪點達46,925元

政府工2023 ｜ 消防隊長入職條件及申請方法 全年招募 起薪點達46,925元 消防員的體能要求比其他紀律部隊高，但消防員仍是受歡迎的公務員職位之一。過往有很多考生因未能通過體能測試，而失落入職機會。鑑於現時人手短缺問題嚴重，消防處已調整入職體能要求，並計劃未來放寬視力要求，以便聘請更多人手。消防隊長職位更是全年招募，只要在香港中學文憑考試五科考獲第3級或以上成績，即可申請投考消防隊長，月薪可達46,925 元。現正修讀大學學士學位，並將在 2024 或 2025 學年畢業的學生也可申請。

消防隊長 學歷要求及入職資格 申請人在獲聘時必須是香港特別行政區永久性居民。消防隊長的學歷要求較高，最低學歷為香港中學文憑考試五科考獲第 3 級或以上成績，最高學歷為香港任何一所大學頒發的學士學位，或同等資歷的海外大學學位，並在綜合招聘考試的兩張語文試卷中取得一級成績，能操流利粵語及英語。再通過視力測驗(無須佩戴眼鏡)、體能測驗及模擬實際工作測驗、能力傾向筆試及實務測驗，以及在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

投考消防隊長（行動）程序 為讓考生有更多時間準備應付體能測試，消防處已將體能測試調到最後一環的考試程序才進行。遞交政府職位申請書後，申請人需要進行能力傾向筆試。之後進入程序二，包括初步評核、即席演講、小組討論、考《基本法及香港國安法》測試。完成程序二後，方可進入寫作評核及領導才能測試，如順利通過最後評核，考生將會投入程序五，包括初步視力測試、體能測驗及模擬實際工作測驗。成功通過以上三項測試後，考生需進行體格檢驗，之後在消防及救護學院留宿26星期進行基礎訓練。

消防隊長 體能測驗 官方建議考生提前16星期開始準備體能訓練。消防職系應徵者的體能測試項目一共有八項，模擬實際工作測驗有四項，測試項目必須按次序進行。在每個測試項目之間，考生最少有五分鐘休息時間。如果考生在其中一項測試不及格，便不能參加其餘測試，作不及格論。 考生須在測驗前，填寫「體能活動適應能力問卷與你」，證明個人的體能和健康狀況，足以應付以下測驗。 消防隊長 體能測驗1. 耐力折返跑 考生要在限時一分鐘內，在20米跑道上完成50次來回跑，方為及格。當聽到起步訊號起跑，在下一個訊號響起前到達對面線。如考生提早到達，便必須停下來等候，直至聽到訊號，才可跑回起步線。考生須隨著考官發出的訊號重複來回跑，節奏會逐漸加快。若考生連續兩次跟不上節奏，測試便會終止。 ▼耐力折返跑合格標準 ▼

消防隊長 體能測驗 2. 引體上升 在限時60秒內，考生在單槓上以正手握橫槓的方式，完成三次引體上升動作。上升時，手踭關節要成90度角或以下，下顎甚至前胸能高於橫槓水平。考核過程中，考生身軀不能搖擺多於五度，亦不能借提膝或搖擺借力。當考生落槓或完成規定次數的引體上升動作或時限完畢，測試便會終止。 消防隊長 體能測驗3.原地跳高 考生須雙腳站立貼近牆，單手沾粉並伸直量度中指最高的觸牆點(示指高度)，雙腳立定垂直跳起，以單手指尖觸牆。示指高度與跳高高度之間的距離，便是所得分數。及格標準是45厘米，即18吋。考生可測試兩次，會以較好成績的一次作記綠。 ▼引體上升合格及原地跳高標準▼

消防隊長 體能測驗 4. 雙槓雙臂屈伸 生須於60秒時限內，在雙槓上完成9次雙臂屈伸的動作。正確動作為，上槓時雙手伸直，當身體下降時，雙臂屈曲成90度或以下。考核過程中，身驅不能搖擺多於5度，亦不能觸碰到槓，雙腿不能落地。當考生落槓或完成規定次數的雙臂屈伸動作或時限完畢，測試便會終止。 消防隊長 體能測驗5. 屈膝仰臥起坐 考生須於60秒時限內，完成屈膝仰臥起坐35次，而且動作必須連貫。首先考生需躺在墊子上，雙腳屈膝呈約90度，雙手手掌緊貼在耳旁。考核時，雙肘與雙膝要互相觸碰；落地時，雙肩胛需要觸到墊子，才算正確姿勢。當考生躺在地墊稍作休息，或完成規定次數或時限完畢，測試便會終止。 ▼雙槓雙臂屈伸/膝仰臥起坐合格標準▼

消防隊長 體能測驗 6. 掌上壓 考生須於60秒時限內，完成32次掌上壓動作。首先考生雙掌以稍寬於肩膊的闊度撐在墊上，雙腳合攏伸直，方為正確的準備動作。當身驅下降，手肘要呈90度或以下，肩、臀及腳要維持挺直。當考生俯伏地上或提臀稍作休息，或完成規定次數或時限完畢，測試便會終止。 掌上壓常見錯誤｜手掌臀部不正確或事倍功半 ▼掌上壓合格標準▼

消防隊長 體能測驗7. 坐位體前屈 考生需坐在墊上，以指尖將尺規游標盡量推前，並保持姿勢3秒，過程中雙膝不能屈曲。及格成績為23厘米。每位考生有三次機會，會紀錄最好成績的一次。 消防隊長 體能測驗 8. 俯後撑 考生須於60秒時限內，完成25次動作連貫的俯後撑動作。考生先要身體立正站在墊子上，之後雙腿蹲下，膝關節要成90度，接著雙手伸直按地，同時雙腿向後撐，再把雙腿收回，還原下蹲姿勢，再回復站立即計算為完整的一次。當考生俯伏地上稍作休息，或完成規定次數或時限完畢，測試便會終止。 ▼坐位體前屈/ 俯後撑 合格標準▼

消防模擬實際工作測驗 與體能測試有別，若考生未能在第一次成功通過以下任何一項測試，可重新進行該項測驗一次。而考生於該項測驗的最後一次成績會予以記錄。 消防模擬實際工作測驗 1.跑樓梯 每位考生需戴上消防頭盔，手套，並背上呼吸器。在限時34秒內從仿製的消防車上層儲物櫃，拿取一件工具和一卷輸水喉，再跑到指定地點。在提取的過程中，考生可踮著腳取下物件，但雙腳必須觸地，不能跳起。然後帶同兩件物件跑到距離10米的建築物，再跑上指定樓層。若途中考生未能從消防車拿取工具，或拿取工具時雙腳沒有同時觸地，或途中掉下任何工具，或途中失平衡，或未能到達終點，則判作不及格。 ▼跑樓梯合格標準▼

消防模擬實際工作測驗 2. 爬梯 考生會戴上消防頭盔，背上呼吸器，並扣好安全繩。在限時50秒內，運用梯子爬到指定位置，考生必須要逐級上。到達指定位置後，轉身向後望，並分辨地上物件的顏色，然後回答考官。最後沿著梯子逐級爬下。 如考生錯誤辨別物件的顏色，或從梯子上滑，或未能逐級爬上或爬下梯子，或未能爬上指定位置，或爬下梯子後，雙腳未能站穩，或未能於限時內完成，則判作為不及格。 ▼爬梯合格標準▼

消防模擬實際工作測驗 3. 穿越隧道 考生須在19.5秒內完成考核。每位考生會戴上消防頭盔及手套，再背上呼吸器。首先從5米外的起點跑到隧道入口，以雙手雙膝匍匐前進爬過隧道。穿越隧道後，再跑向距離隧道出口5米的終點。路程全長共30米，而隧道全長20米。 如考生未能獨自穿越整條隧道，或未能到達終點，則視為不合格。 消防模擬實際工作測驗4. 障礙賽 考生須戴消防頭盔和手套，並背上呼吸器。在限時11秒內，從仿製的消防車儲物櫃中拿取一卷輸水喉，然後帶同輸水喉跑到距離消防車23米的終點。途中須踏入踏出兩個車胎，以及穿越一個門欄。 如考生將車胎踢離原來位置，或在越過車胎時絆倒，或途中失平衡，或掉下輸水喉，或身體觸碰到門欄的頂部或側框，或未能到達終點，則視為不合格。 ▼穿越隧道/障礙賽合格標準▼