有時候眼睛會突然出現脹痛感，嚴重還會有怕光、異物感、刺痛感等情況出現，而不同的眼痛症狀都有不同的原因，以下就盤點鼻竇炎、乾眼症、急性青光眼等7個眼痛原因及舒緩方法，多休息才是對眼睛最佳的保護！

眼痛原因｜用眼過度 長時間使用眼睛接觸科技及電子產品，不但容易導致用眼過度，還會令眼睛因過過勞而產生脹痛和痠痛感，繼而變成眼痛，一般通過閉目養神便可舒緩症狀。不過如果長期用眼過度，有機會變成各種眼部疾病，因此需要特別小心。

眼痛原因｜急性青光眼 如果眼球有劇烈的脹痛，同時伴隨偏頭痛、視力障礙、霧視、作嘔等症狀，有機會與急性青光眼有關， 不及時處理更可能會逐漸發展成慢性青光眼，建議有相關問題時應盡快求醫。 眼痛原因｜乾眼症 長期用眼過度使眼睛勞累有機會發展成乾眼症，而患有乾眼症時，雙眼容易產生乾燥刺痛感覺，還可能出現怕光、難以睜眼等症狀，甚至可能發展爲其他眼部疾病。如果已經開始出現乾眼症的病徵，建議需要保持居住及工作環境濕潤，同時多加休息，當雙眼出現痛感時便用熱敷來舒緩症狀。 眼痛原因｜視神經炎 視神經炎屬於年輕女士較容易的眼部疾病，其初期病徵為眼部運動時會出現疼痛感覺，繼而有視力惡化的情況。如果轉動眼球時有明顯的刺痛感，甚至痛至流淚，需要注意是否患上視神經炎。 ▼3步驟幫你改善除con技巧不傷眼▼

舒緩 眼痛 方法｜眨眼 如果並非患上眼部疾病，大部份眼痛都是與用眼過度有關，可以通過眨眼來擠出淚水，讓眼睛不再乾燥，從而舒緩乾澀脹痛感。 舒緩 眼痛 方法｜生理鹽水 若果痛感是由於異物入眼，可以使用生理鹽水沖洗眼睛，以幫助排出異物，切記盡量不要用雙手接觸眼睛。