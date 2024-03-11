網上熱話｜港男收$2200清潔曱甴屋 被爬上身兼見1幕即縮沙：冇本事賺呢啲錢

有時收工太攰，假期又想留時間外出輕鬆下，家務問題總是拖得就拖，連健康有精神的人亦有同樣心態和舉動時，一些獨居又或是多病痛的長者就更甚。早前，一位自稱從事清潔行業20年的港男就在討論區上發文，直指自己近日以$2,200元的價錢接了一單清潔生意，雖然剛入口已聞到極大陣異味，但事主仍然頂硬上，直至發現間屋除了髒亂之外，竟然更是曱甴的安樂窩，令他開始頂唔順，最後更放棄嘆自己「冇本事賺呢啲錢」。

港男從事清潔二十年 收$2200為獨居長者做清潔 假如自己沒有時間或心力為家居做清潔，而又有能力應付的話，不少人都會選擇俾錢安排清潔人員上門幫忙做打掃，惟有時部分住戶的衛生情況真的令人嘩然。早前，一位自稱已從事清潔行業20年的港男就在討論區上發文，劈頭即無奈表示「做咗廿年清潔，今次終於遇上曱甴屋」。他直指最近為一名業主清潔家居，該業主表示前租客為一名退休公務員、有精神問題的獨居長者，原以為屋內只是較骯髒和較多蟑螂，豈料剛入屋已聞到濃烈異味，「呢種獨特氣味，之前喺某單位做清潔時同某連鎖餐廳食飯時聞過 ，印象深刻係一種好霉噏嘅曱甴味。我心諗：今次XX了，但自己又應承咗人做，唯有焗住頭皮頂硬上」。

開工僅兩日已頂唔順 被爬上身兼疑似被蝨咬 首次面對曱甴屋的事主未有即時放棄，決定頂硬上的他全日都在與曱甴對抗，坦言每次扯開木框即湧出蟑螂，清潔單位期間亦多次有蟑螂爬上身，抽屜時內有堆積如山的蟑螂卵，所有牆身都有蟑螂糞便，整間屋都有一股濃烈惡臭，廚房則是全屋「重災區」。事主又無奈指在收工回家後，更「發現隻腳畀蝨咬到一點點，即刻沖涼、用熱水洗衫」。

翌日見1幕即縮沙：冇本事賺呢啲錢 事主坦言是次清潔工作報價$2,000元，外加$200元車馬費，因而在首日清潔工作完成後，打算噴滅蟲劑「焗一晚」，留待翌日繼續清潔，沒料到第二日一入門口就見驚人一幕。他表示第二日的蟑螂數目竟比前一日多幾倍，「數量仲多過我平日碗飯嘅米量，我踩每一步都踩到曱甴嗰種清脆踩扁嘅聲」，惡劣程度令他即時決定縮沙，最後未有收費就離場，更無奈表示「「有啲錢我冇本事賺」。