美商理學士年薪達70.2萬

美國教育訊息網站Intelligent.com最近訪問了1,000名擁有4年制大學或碩士學位的25歲以上市民，發現近四成商學及理學院等熱門科系，如商業、工程、生物醫學與電腦科學的畢業生，他們平均年薪達9萬美元(約70.2萬港元)；而社會科學系如新聞傳播、教育及藝術的畢業人，只有17%超過9萬美元，逾40%的年薪低於4.5萬美元。另外，僅46%大學畢業生學以致用，從事與本科相關的工作。調查又顯示，2020年大學畢業生的平均年薪為5萬美元(約39萬港元)，25%受訪者年薪少於3萬美元，14%年薪低於1.5萬美元，接近1.41萬美元的貧窮線年薪。此外近七成畢業生為償還高昂學貸感到吃力，懷疑大學學歷是否真的如此值錢。

