職場心得｜收到聘用offer唔好急　先考慮7個問題

當你瞓晒身過五關斬六將，無非都係等一個call：「請問你幾時返得工？」那一刻心情簡直爽爆。立刻say yes？﹗等等，呢個時候你最好冷靜啲，不妨問吓自己以下呢七條問題先決定接唔接受個offer。 文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台Jobsdb提供 1. 我真心想做呢份工嗎？ 唔好諗住試吓先，唔啱再搵過，郁啲唔啱就轉工絕對係影響仕途。請詢問HR先俾份合約你睇睇，仔細檢閱要履行嘅職責、未來僱主對你有咩期望，以及評核機制，各方面係咪可以安心接受呢？亦可以問問朋友意見，通常第三者角度、立場會比較中立清晰一點。 2. 經營理念係咪同自己想法一致？ 僱主的經營理念係咪你所接納？舉個例，假如你係素食主義者，而你嘅未來僱主卻經營肉類生意；又或者你係非吸煙人士，要你加入煙草公司，對你嚟講衝擊夠大未？當你嘅核心價值同公司離行離罅，長遠勉強落去就好似貌合神離嘅夫妻，唔認同對方的所作所為，最終都係分手收場。

3. 新職位可唔可以提供事業發展良機？ 除咗人工同福利，在職培訓或教育津貼都同樣重要。入職前不妨先問吓HR有關呢方面嘅福利及晉升路徑，以作詳細考慮。 4. 報酬合唔合理？ 報酬確係務必關注嘅重要一環。要徹底了解報酬福利嘅細節，包括基本月薪、員工福利、花紅獎金等。仔細考慮呢份報酬足唔足以維持現時嘅生活水平？人工同你嘅資歷係咪掛鈎？ 5. 新工有冇彌補舊工嘅不足？ 返新工最慘絕人寰嘅情況係—由一個火坑跳到另一個更地獄嘅火坑﹗要避免重蹈覆轍，就要確保份新工係咪足以彌補你舊工嘅不足，無論係工作量、工種、工時、薪酬福利均要仔細衡量。