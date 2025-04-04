職場要成功就要爭？ 3招談判技巧促雙贏

常言「幸福要靠自己爭取」，鼓勵人們積極追求自己所想，而這種取態亦適用於職場，甚至有人提倡「職場要做bad kid」理論，認為打工仔不應執著做好人，畢竟職場機會有限，應該主動爭取，各位打工仔又認同嗎？ 積極爭取的確很重要，因為別人沒有主動顧及你需要或幫你解決問題的義務，如果不表達自己，不為自己發聲，就只能「等運到」，倒不如反客為主，主動爭取，才能得到更多機會。雖然我們或許從小就被灌輸「孔融讓梨」的價值觀，學校亦教導我們要保持謙卑、與人為善，然而這套想法在職場或多或少會造成「蝕底」。職場競爭激烈，機會稀缺，若不懂得適時爭取，升職良機可能旋即落入他人之手。因此，在保持專業和道德的前提下，適度展現自己的能力和抱負，積極把握機會，才能在職場中脫穎而出，實現自我價值。 文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台Jobsdb提供

打工仔應主動爭取的4種情況 在職場上，遇到以下5種情況，尤其要識主動爭取，否則可能會後悔莫及！

情況一：遇到適合自己的機會 每次機會都非常可貴，適合自己的機會更是可遇不可求，對職涯亦可能有重大影響，不想錯失任何機會，就要讓自己成為勇於爭取機會的人。當遇到適合自己的工作機會，好好把握，盡力去爭取。機會是留給主動爭取、有準備的人，所以應時常好好裝備自己，讓自己能夠捉緊每個機遇。 情況二：個人權益 / 利益被侵害 對於在職場中主動爭取個人權益，不少打工仔或會感到尷尬，尤其是職場新人，好像很難為情，但要謹記這是你應有的權利，一旦發現自身權益不被保障或受到侵犯，便要積極爭取，據理力爭，這才是對自己負責任的表現，否則只會吃虧，更可能縱容對方變本加厲地欺壓你。 情況三：表現自己的機會 不少打工仔認為，只要默默耕耘，用心做好工作，上司自然會看到，甚至主動給予升職加薪的機會，但等待上司發現你的價值，變相將主動權交給對方，而主動出擊就能反客為主，遇到可以表現自己的機會，就勇於爭取，積極讓上司看見你的價值，慢慢自然能獲得更多關注，更受重用。 情況四：向應付不來的工作Say No 爭取的詞義解釋是「力求獲得或實現」，簡言之就是追求所想的機會，但同時，懂得拒絕不想要的機會，亦未嘗不是一種逆向的爭取。不少打工仔可能會對上司委派的工作照單全收，但每人每天工作的時間、精力都有限，事事攬上身，最終可能甚麼也做不好。Say Yes當然人人想聽，然而更好的做法應是按工作的優先順序合理地Say No，為自己爭取更多時間、精力，以最有效率的方式，做出最理想的產出，是企業更樂見的結果。

爭取≠做衰人！ 如何恰如其分地爭取？ 不少人將「爭取」與不擇手段、利益至上等劃上等號，其實「爭取」與「做好人」並沒有衝突，但要如何恰當地爭取是一大學問——既要保持尊重、包容的態度，又需於對的時間、向對的人，以堅定又不失禮貌措詞去表達想法與意見，從而交流、協商出大家都滿意的結果。因此小編為大家整合了以下實用技巧，希望幫到大家成功爭取。

職場談判要點1：善用「三明治溝通法」 言簡意駭、直線抽擊能快速直達重點，卻未必能得到想要的結果，甚至可能造成反效果。有時不妨「耍下太極」，善用「三明治溝通法」，即是在說出你要爭取的事情前，先說幾句美言鋪墊一下，然後才說重點，最後又以美言包裝作結尾，讓對方感受到善意，放下防備，有助增加協商空間。 職場談判要點2：放軟姿態 爭取權益時，避免「起曬弶」，即使你有道理，亦無需擺高姿態、咄咄逼人，適時放軟姿態，和善地向對方表示你需要幫忙，讓對方感覺被你需要，再說出自己希望爭取之事，可提高勝算。 職場談判要點3：讓對方也有回報 做決定時，難免會評估決定所帶來的利弊，因此要加強自己的說服力度，在提出需求時，也要讓對方明確知道自己能獲得甚麼，並非一無所獲，而是雙贏的決定。