見工恐懼症｜面試緊張面紅口乾「騰雞」點算？4個小準備提升50%成功機會

無論你是職場菜鳥要搵工，或是經驗豐富的打工仔想轉工，面試一環可以說是不容有失！關於面試，你會否也有一些「騰雞」的經驗？不夠presentable的人又是否注定失敗？

文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台JobsDB提供

怕面試，緊張到面紅、口乾、手震⋯⋯因為怕表達、怕答錯，更怕結果不似預期──衰咗。然而，愈緊張成敗結果，便會愈怕，面試表現又會愈差，形成惡性循環。逆向思維，就是不理結果，只享受過程。試想想，去不同裝潢的辦公室，見不同類型的HR，簡直是大開眼界的生命之旅。不過，就像生命中所有追求一樣，事前做好準備工夫，享受更佳。而這些準備功課，簡單如數字遊戲，讓求職的靈魂，找到見工的spark！

50% 成功機會

收到見工通知，與其左驚右怕自己到時詞不達意，手騰腳震，不如先「Yeah」一聲，皆因這代表應徵者的成功機會，由0變到50%，升幅驚人！在芸芸信海之中，閣下脫穎而出，獲HR青睞，打入面試環節，成績已十分優秀，亦反映具備勝任職位的某些條件。當然，怎樣由到手的50%機會，再跳升至80%、90%，以至十拿九穩，總不能打天才波，須備戰充足。由了解應徵機構、鍛鍊表達能力、熟讀面試FAQ，以至衣着儀容，需要個人身體力行。坊間亦有無數攻略指點迷津，這處不贅了。「但封封信都石沉大海⋯⋯」那就不妨如聰明的網友所言，由一些門檻較低的非心儀工入手，期望容易有工見，達到0的突破。