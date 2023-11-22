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職場
2023-11-22 16:40:00

見工恐懼症｜面試緊張面紅口乾「騰雞」點算？4個小準備提升50%成功機會

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4個小準備克服面試恐懼症。

4個小準備克服面試恐懼症。

無論你是職場菜鳥要搵工，或是經驗豐富的打工仔想轉工，面試一環可以說是不容有失！關於面試，你會否也有一些「騰雞」的經驗？不夠presentable的人又是否注定失敗？

文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台JobsDB提供

面試，緊張到面紅、口乾、手震⋯⋯因為怕表達、怕答錯，更怕結果不似預期──衰咗。然而，愈緊張成敗結果，便會愈怕，面試表現又會愈差，形成惡性循環。逆向思維，就是不理結果，只享受過程。試想想，去不同裝潢的辦公室，見不同類型的HR，簡直是大開眼界的生命之旅。不過，就像生命中所有追求一樣，事前做好準備工夫，享受更佳。而這些準備功課，簡單如數字遊戲，讓求職的靈魂，找到見工的spark

50%成功機會

收到見工通知，與其左驚右怕自己到時詞不達意，手騰腳震，不如先「Yeah」一聲，皆因這代表應徵者的成功機會，由0變到50%，升幅驚人！在芸芸信海之中，閣下脫穎而出，獲HR青睞，打入面試環節，成績已十分優秀，亦反映具備勝任職位的某些條件。當然，怎樣由到手的50%機會，再跳升至80%90%，以至十拿九穩，總不能打天才波，須備戰充足。由了解應徵機構、鍛鍊表達能力、熟讀面試FAQ，以至衣着儀容，需要個人身體力行。坊間亦有無數攻略指點迷津，這處不贅了。「但封封信都石沉大海⋯⋯」那就不妨如聰明的網友所言，由一些門檻較低的非心儀工入手，期望容易有工見，達到0的突破。

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478呼吸法

芸芸驅走面試緊張情緒的高招中，「深呼吸」的見報率頗高，但又甚為籠統。要精準點，大可學學美國一些醫學專家如Dr Andrew WellDr Beth Frates、香港的職安局都提倡的478呼吸法：

先從嘴巴吐出所有的氣；

由鼻孔靜靜地吸氣，心裏默數4秒；

屏住呼吸，心裏默數7秒；

最後再從嘴巴呼氣，心裏默數8秒；

完成以上步驟為一個循環，做4次循環為一個呼吸練習。

日常養成478呼吸法的習慣，有助放鬆心情，幫助入眠，特別是見工前夕，以及步進應徵公司門前，欲集中，試之呼吸！

5分鐘打氣小儀式

面試過程中，要卸下驚恐、焦慮等心病，同時提高自信心，還須心藥醫。這可借助心理學的古典制約（classical conditioning）學習法，讓一個機制，啟動另外一個行為，如鈴聲＝食物。對於上台前、見工時易有怯場的人士，先要找到自己的「心藥鈴聲」，可以是一首歌、一句話、一個圖像、一個念頭等，找到後，刻意強化它，安排「心藥鈴聲響帶來好結果」的經驗，例如：每一次聽這首歌，都刻意感到自己自信十足。重複做，只要聽到歌曲前奏，已覺得信心滿滿。應用在面試前，花短短5分鐘，做個強心小儀式，聽聽打氣歌、或默唸打氣金句，當堂自信返晒嚟，魅力出晒嚟。HR君，放馬過來！

日常養成478呼吸法有助放鬆心情，幫助入眠。

日常養成478呼吸法有助放鬆心情，幫助入眠。

Hard Feelings歸零

但我們明白，現實邊有咁理想，不然，就不會有網民大呻去見工猶如畀人侮辱。一樣米養百樣HR，他們其中一種角色性格是「挑機」，又或者in人前被老細照肺、被下屬激親，以致在面試時火力過猛，令對方難受，其實錯不在應徵者。「莫道你在選擇人，人亦能選擇你」，求職者是平視面試官的，HR態度差勁的話，也許折射出該公司屬「不宜久留之地」，份工不做也罷。在不奢求結果，但求享受見工面試當下（見識惡質嘴臉也是一種另類「享受」啊），一期一會，將hard feelings歸零。隨着見得多，練得多，表現會好得多！

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