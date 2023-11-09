試用期｜有公主王子病可能過唔到probation？拆解新工被炒4大原因

試用期對每一個打工仔來說，看似不難，很少說過不到——除非你犯了錯。這些錯未必是實際地做錯了一件工作，而是其他基於態度、印象累積而成的問題。不要少看這些問題，絕對是影響你能否安然渡過試用期的因素。以下就為大家拆解有機會被提早完結試用期的原因，如欠缼工作的動力、太自我等，以及相應對策，讓你可以提高警覺，表現良好，繼而大步檻過試用期。 文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台JobsDB提供

1. 不願意接受別人意見，亦不主動溝通 有時對自己有自信，能堅持己見是好事；但在職場上，這種永遠覺得自己是對的態度就很危險了。面對一班已經在職場上打滾了好一段時間的資深同事，他們的判斷及意見自然有它的理由在，如不願意接受別人意見，同時又不主動溝通，容易造成多重誤會，最終斷送自己的工作。對策：定下自己在試用期內的短期目標（起碼要過到試用期），階段性地主動問相關同事、直屬上司的意見，看看自己的表現如何，以協助改善自己工作時的缺點。主動詢問意見，而且願意聆聽別人意見，並欣然接受再努力改善，能讓上司及同事留下你表現積極的良好印象。

2. 太情緒化 職場不是遊樂場，亦不是屋企，不是可以讓你放飛自我的地方。太任性地耍性子，覺得人家因為你新就要遷就你的話，明天就請不用回來上班了。尤其是有王子公主病的職場中人，必入職場不受歡迎人物的頭五位。對策：建立工作專業的正面形象是很重要的，也別將所有事情看得是理所當然。在職場上，大家不會因為你新而要百般遷就你，所以別以為自己是新人就可以任意妄為。工作時表現得專業一點，凡事做足準備，才能贏得大家將你看成是正式同事的尊重。 3. 表現不積極，沒有工作動力 「個新同事完全唔主動，唔會主動問有冇野幫手；叫佢做野就話未學唔識做，咁點解仲要留佢喺度？」朋友對公司新入職的同事有很多抱怨。相信這只是冰山一角的例子。作為新入職的員工，如抱着少做少錯的態度，表現不夠積極，甚至讓人覺得你沒有工作動力，試問還有甚麼讓他／她留下來的理由？ 對策：主動表現，儘量增加在工作間的曝光機會，提升存在感。調整心態，宏觀地看長遠目標，有時多做一點點（短暫地蝕底）只是長遠成功的投資。何況多做一點就可以學快一點，也就把工作快些上手，一舉幾得。