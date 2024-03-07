躍進科技未來 助你在科技浪潮中乘風破浪：香港大學理科碩士課程

科技熱潮席捲全球，重塑產業，革新生活，指引著人類文明踏上新的境界。香港大學工程學院緊貼時代浪潮，為你度身定制一系列尖端理科碩士課程，助你乘風破浪，擁抱科技未来。

數碼化革命正在快速改變各行各業的崗位角色。隨著自動化、人工智能、大數據、金融科技和互聯網平台改變了商業模式，因此在這些高需求的技術領域進修，能為你的職業生涯帶來寶貴的競爭優勢。

香港大學，作為頂尖的國際知名大學，開設了三個專業化的理科碩士課程，讓你具備現今僱主迫切需要的專業知識和就業所需的技能。

1. 電子商貿及互聯網工程理科碩士

作為亞洲首創此類課程的學府，此課程涵蓋電子商貿和互聯網技術領域的最新發展和新興趨勢，包括：

人工智能與機器學習： 深入了解智能系統、深度學習算法等， 並學習如何將它們應用於業務創新。

大數據分析 ： 了 解數據分析過程生命週期。學習收集、組織、處理大數據集並運用分析技術從中獲得可行的行動策略。

金融科技創新： 探索人工智能、區塊鏈、大數據分析和手機平台等尖端科技如何徹底改造支付、銀行、投資和保險等傳統金融業。

靈活的課程結構讓你可以根據自己的特定興趣和目標選擇課程。課程同時提供全日制和兼讀制兩種學習模式，讓你可配合工作安排學習進度。