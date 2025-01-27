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職場
2025-01-27 12:30:00

農曆新年2025｜點向外國同事拜年？　一文教你流利賀新歲！　附蛇年限定祝福語

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農曆新年2025｜點向外國同事拜年？　一文教你流利賀新歲！　附蛇年限定祝福語

農曆新年2025｜點向外國同事拜年？　一文教你流利賀新歲！　附蛇年限定祝福語

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農曆新年將至，蛇年除了龍蛇共舞外，還有甚麼與小朋友、長輩、同事、老闆/上司拜年的祝福語？如果遇到外國朋友如何用英文表達Year of the Snake的新年祝福語？而賀年最忌講錯不吉利的說話，有甚麼用字為新年的禁忌，《am730》為讀者將疑問一掃而空，祝大家事事順利，蛇年大吉。

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蛇年祝福語｜老少咸宜

  • 蛇年大吉
  • 蛇舞春風
  • 金蛇獻瑞
  • 靈蛇報喜
  • 金蛇賀歲
  • 蛇年順景
  • 蛇年行運
  • 蛇舞財源
  • 金蛇吐寶
  • 靈蛇納福
  • 蛇年平安
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蛇年祝福語｜長輩

  • 福滿靈蛇
  • 蛇兆安康
  • 蛇福滿門
  • 壽與蛇長
蛇年祝福語｜小孩

蛇年祝福語｜小孩

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  • 蛇行千里
  • 蛇步青雲
  • 靈蛇飛舞
  • 瑞蛇啟運
  • 學業進步
  • 身體健康
  • 步步高升
  • 前程似錦
  • 快高長大
  • 聰明伶俐
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蛇年祝福語｜同事、上司

  • 蛇年興旺
  • 一路發財
  • 旗開得勝
  • 如魚得水
  • 飛黃騰達
  • 鴻圖大展
  • 馬到功成
  • 扭轉乾坤
  • 步步高升
  • 事業有成
  • 前程似錦
  • 力爭上遊
  • 工作順利
  • 魚躍鳶飛
  • 生意興隆 
  • 花開富貴 
  • 客似雲來  
  • 門庭若市 
  • 貴客盈門 
  • 三陽開泰 
  • 萬商雲集 
  • 開市大順 
  • 大業千秋 
  • 八方來財 
  • 實業昌隆
蛇年祝福語｜外國朋友

蛇年祝福語｜外國朋友

蛇年祝福語｜外國朋友

遇到外國朋友時，除了「Happy Chinese New Year! 」，更可以說：

  • 蛇年快樂

Happy Year of the Snake!

  • 恭喜發財

May you be happy and prosperous

  • 萬事如意

May everything goes well for you

  • 笑口常開

May your year be filled with an abundance of smiles and laughter

  • 年年有餘

Surplus & abundance year after year

 

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蛇年祝福語｜禁忌

蛇年祝福語｜禁忌

蛇年祝福語｜禁忌

  • 不要使用與死亡、病痛、失敗、貧窮、分離、破裂、悲傷、犯罪、戰爭、災難等負面詞語
  • 不要使用與數字4相關的詞語
  • 避免過於俏皮或幽默的詞句

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