農曆新年將至，蛇年除了龍蛇共舞外，還有甚麼與小朋友、長輩、同事、老闆/上司拜年的祝福語？如果遇到外國朋友如何用英文表達Year of the Snake的新年祝福語？而賀年最忌講錯不吉利的說話，有甚麼用字為新年的禁忌，《am730》為讀者將疑問一掃而空，祝大家事事順利，蛇年大吉。