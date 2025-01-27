農曆新年將至，蛇年除了龍蛇共舞外，還有甚麼與小朋友、長輩、同事、老闆/上司拜年的祝福語？如果遇到外國朋友如何用英文表達Year of the Snake的新年祝福語？而賀年最忌講錯不吉利的說話，有甚麼用字為新年的禁忌，《am730》為讀者將疑問一掃而空，祝大家事事順利，蛇年大吉。
蛇年祝福語｜老少咸宜
- 蛇年大吉
- 蛇舞春風
- 金蛇獻瑞
- 靈蛇報喜
- 金蛇賀歲
- 蛇年順景
- 蛇年行運
- 蛇舞財源
- 金蛇吐寶
- 靈蛇納福
- 蛇年平安
蛇年祝福語｜長輩
- 福滿靈蛇
- 蛇兆安康
- 蛇福滿門
- 壽與蛇長
蛇年祝福語｜小孩
- 蛇行千里
- 蛇步青雲
- 靈蛇飛舞
- 瑞蛇啟運
- 學業進步
- 身體健康
- 步步高升
- 前程似錦
- 快高長大
- 聰明伶俐
蛇年祝福語｜同事、上司
- 蛇年興旺
- 一路發財
- 旗開得勝
- 如魚得水
- 飛黃騰達
- 鴻圖大展
- 馬到功成
- 扭轉乾坤
- 步步高升
- 事業有成
- 前程似錦
- 力爭上遊
- 工作順利
- 魚躍鳶飛
- 生意興隆
- 花開富貴
- 客似雲來
- 門庭若市
- 貴客盈門
- 三陽開泰
- 萬商雲集
- 開市大順
- 大業千秋
- 八方來財
- 實業昌隆
蛇年祝福語｜外國朋友
遇到外國朋友時，除了「Happy Chinese New Year! 」，更可以說：
- 蛇年快樂
Happy Year of the Snake!
- 恭喜發財
May you be happy and prosperous
- 萬事如意
May everything goes well for you
- 笑口常開
May your year be filled with an abundance of smiles and laughter
- 年年有餘
Surplus & abundance year after year
蛇年祝福語｜禁忌
- 不要使用與死亡、病痛、失敗、貧窮、分離、破裂、悲傷、犯罪、戰爭、災難等負面詞語
- 不要使用與數字4相關的詞語
- 避免過於俏皮或幽默的詞句