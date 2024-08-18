返工返到頹？工作5年半冇晒熱情 未夠30歲就想躺平 網民：金錢、興趣最關事

初出茅廬的打工仔，可能懷抱滿腔熱誠，然而於職場打滾一段時間後，便開始被重覆、忙碌的工作、壓力等磨滅熱情，各位打工仔，你的熱誠又有被消耗殆盡嗎？ 文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台Jobsdb提供

熱情是動力來源，亦是「消耗品」，某台灣網站就曾對各行各業失去工作熱情的年齡進行調查，結果發現，6成受訪者工作5年半後，熱情已完全耗盡，平均年齡更不到30歲，而最快失去工作熱情的行業是「教育與學術研究」，平均年齡為21歲；最遲的則是「營建業」(即土木工程、建築工程、機電、電路及管道工程、建物裝潢業等行業)及「運動體育業」，平均年齡為38歲。 打工仔的職場場生涯約長40年，但據上述調查顯示，大部分人於約30歲便開始對工作產生消極情緒，人生流流長，那麼早就要成為沒有靈魂的「返工機器」，何時才能捱到退休呢？今日就為大家提供一些提升工作熱情的建議，希望各位打工仔不至於「行屍走肉」，陷入工作怠倦的無限輪迴之中。 然而返工返足8個鐘，如果不希望自己度日如年，打工仔不妨嘗試以下4個方法，延長工作保鮮期

1. 找到工作意義與價值 有人認為，將喜歡的事或興趣變成職業，工作起來便會有無盡的熱情，但如網民所言，當「興趣」與工作掛勾，「興趣」反而會變得不那麼有趣......

只對工作有興趣，不足以維持熱情，還要找到「工作意義」，前者好比「引擎」；後者則是「燃料」，「引擎」始終需要「燃料」才能持續運作，所以工作意義與價值所創造的成就感及使命感，能肯定自我價值，是重燃工作熱情的關鍵！ 2. 訂立短期目標 有專家指出，設立短期目標，將工作分成多個階段性任務，每次達成階段性任務後就能收獲滿足感，比起一次性完成工作，更能夠持續保持工作熱忱。 3. 適時獎勵自己 有理論說明，人們都傾向持續做有回饋的事，所以每當在工作上取得成就感，或達到某個里程碑時，不妨好好犒賞自己，為自己安排一點獎勵，小至休息5分鐘、大至去按摩舒展放鬆，這些努力過後的獎勵，會成為驅使你前行的動力。 4. 適當放鬆身心 日復日忙碌工作，令人身心疲累，容易加快熱情流失，所以感到壓力大、不在狀態時，就要讓自己放鬆減壓一下，多做一些讓自己開心的事，幫自己「叉足電」，自然更有衝勁、力量再投入工作。 5. 自我提升，持續學習 於同一工作環境久了，很多工作都已很熟練，變得千篇一律，返工日子愈顯苦悶，這時不妨學習感興趣的新知識、新技能，或嘗試挑戰較高難度的工作，並讓自己持續學習，自我提升，從中獲得新鮮感與樂趣，以重燃工作熱情。

