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職場
2023-10-28 07:00:00

返新工被投閒置散！冇發揮空間定時候未到？4招主動出擊搵返自己定位

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很多人受不了被投閒置散、不被重視的感覺。

很多人受不了被投閒置散、不被重視的感覺。

人人對工作的追求都不同，有人覺得「唔洗做，有糧出」、無壓力的工作是絕世筍工；亦有人受不了這種被投閒置散、不被重視的感覺，近日就有網民於討論區發文，表示現職工作被動又空閒，毫無發揮空間，但又因個人原因而不能提早辭職，因而感到十分苦惱！

文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台JobsDB提供

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 樓主以「工作發揮唔到自己」為題撰文，指現時的工作內容與當初見工的描述有落差，原本聽起來很有發揮空間，實際上卻根本沒份參與大部分工作，頭幾個月直屬上司甚至不怎麼分配工作給他，到後來才慢慢有工作跟進，樓主無奈指：「仲要後知後覺咁發現原來我識做呢啲嘢，但我明明interview 時都有同佢講過我識啲咩，可以做到啲咩」。樓主坦承不被重視的感覺不好受，但又因個人原因需工作至合約期滿，無法提早離職，因此請教網民：「應該點樣handle 目前嘅處境？」 

職場上實現自我價值 提升工作滿足感

著名心理學家Carl Roger曾提出，人的滿足感均是來自「自我實現」的行為，套用在職埸上，就是個人價值於職位上得到充分發揮、被認可，才能清楚感受到自我存在的意義，而樓主自覺在現職工作「無用武之地」，無法獲得成就感，自然難以對公司產生歸屬感，所以即使公司「咩都好，就係工作內容發揮唔到自己」，也足以令他心生去意。

在工作欠缺發揮空間的議題上，其實對打工仔或企業來說，都有值得反思的地方──打工仔應好好認清自己追求的目標，更好地做好職涯規劃；而企業吸納人才時，除了要考慮為員工提供的福利待遇，亦要顧及員工的心理需求，能夠幫助員工實現自我價值，才能提升他們對公司的向心力，有助留住人才。

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面對公司「投閒置散」 認清4件事

世界上沒有完美的工作職位，既然無法改變當下局面，不妨思考以下4大問題，改變自己，或許能夠反客為主，扭轉劣勢。

1. 沒有發揮空間，抑或是時候未到？

不少人可能都經歷過入職後才發現「實際工作與預期不符」的情況，甚至覺得自己「被遺忘、不受重用」，但不同行業、每間公司或每份工作也有其time zone，何不視這些「不似預期的工作內容」為過度的磨練期？始終公司短期內未必敢冒險讓新人「獨擔大旗 」，而新人亦未必熟悉所有程序細節，變相很多工作未能參與，建議打工仔先調節好心態，保持謙卑、虛心學習，當你累積一定經驗，足夠熟習公司業務，自然能參與更多重要工作。

2. 如何在既定工作框架下找到自己的最佳定位？

正因發揮空間有限，更要把握每次表現機會，沒工作時就努力裝備自己，提升個人競爭力；當機會出現時，就讓自己在既定職務中發揮最大價值，不只是無出錯地完成工作，更是要將工作做得更快、更好，認清自己於公司或團隊中的定位，創造屬於自己的不可取代性，讓同事需要你，自然有更多發揮機會。

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3. 你的個人專長與目前職能匹配嗎？

有些人在工作崗位上覺得壯志難伸，可能是因為所做的工作並非自己善長的項目，所以總覺得未能發揮自己最大的價值，面對如此情況，要不選擇辭職，及早止蝕，尋找更適合自己的工作；要不選擇接受，並從頭學習新技能，適應新專業，正所謂「學海無涯」，有心不怕遲，通過學習更多技能、吸收及累積不同崗位的經驗，可鍛練及提升個人職埸能力，亦有助日後事業發展。

4. 你有主動表達、適時表現自己的實力嗎？

平日上司或老闆工作忙碌、日理萬機，根本沒時間及心思主動去發掘下屬的才華；又如樓主的情況，可能上司並非後知後覺，而是面試過太多人，根本忘記了面試內容，所以你有必要「提醒」他一下，不妨把握機會，適時爭取表達自己、展現你的能力，增加自己的存在感，讓上司或老闆看到你的價值，有助你得到應有的重視，否則過度謙虛，只會令你懷才不遇。

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