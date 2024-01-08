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職場
2024-01-08 08:00:00

香港打工仔每晚只瞓得4小時點算好？　學外企行「5小時工作制」都未必搞得掂

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返工返到娛樂時間冇晒？打工仔捱夜玩手機換Me Time 外企行「5小時工作制」有冇得諗？

作為全球最勞累城市，香港打工仔出名「熱愛返工」，工作與生活比例嚴重失衡！根據JobsDB 2023年首季發表的《環球人才調查報告：未來招聘趨勢》，有67%的香港受訪打工仔表示，穩定的工作以及工作與生活平衡（Work-life Balance）是他們職涯規劃中最重要的元素及長期目標。報告指出，有17%受訪打工仔指出表示「工作與生活平衡」為他們理想工作模式的「職場必要條件」的首要考量。 

然而，根據統計數據網站《Worldpopulation》報道，全球不同地區國民的每周平均工作時數由約40至50小時不等，而香港就「不負眾望」成為全球10個最長工時的國家及地區之一，平均每周工時中位數達44小時；於《2022年工作與生活平衡城市排行榜》中，香港的Work Life Balance情況也毫無懸念地排名尾8，如此不平衡的時間分布，令港人生活質素大大下降，難怪港人普遍不快樂！據人工智能市場調查公司Votee調查顯示，港人2022年的快樂指數只有5.6/10分，屬亞太地區最低。港人要實現work-life Balance談何容易？

文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台JobsDB提供

打工仔如何爭取私人時間？ 

沒有Work life balance的打工仔，只好各出奇謀爭取私人時間，以換取一點Me time的快樂…… 

1. 夜瞓換私人時間 港人平均日睡4小時 

不少打工仔選擇犧牲睡眠時間，據調查，普遍港人平均每天只睡4小時，然而長期睡眠不足，對身心均造成極大傷害，外國就曾進行為期15天只睡2至4小時的研究測試，結果發現實測人員第4天起，皮膚已變得蒼白、無光澤，而且眼睛滿佈紅筋，可見犧牲睡眠時間的代價實在太大！ 

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2. 5am Club」：早起享受Morning routine 

晚睡不可行，早起又是換取私人時間的好方法嗎？近年就流行一種名為「5am Club」的生活模式，源自領導專家Robin Sharma的著作《The 5 am Club》，鼓勵人們早起，利用寧靜、不受干擾的清晨時段，建立自己的晨早習慣(morning routine)，例如平日沒時間做的看書、運動、甚至是學習新技能，以清醒、活化頭腦，更有效率地完成每天的待辦事項；的確亦有相關的實驗證明，利用清晨時間思考，將獲得更多創造力，有助個人成長，並可避免匆忙度日。不過要早起，當然也要早睡，相信對於忙碌的港人而言，亦是一大挑戰…… 

 面對如此不健康的職埸生態，公司方面又可如何改變現況，以提升打工仔的工作幸福感，促進企業可持續發展？ 

外國企業試行「5小時工作制」 

愈來愈多研究發現，普遍人的黃金工作時段是5小時──一項訪問了8個國家、合共約3000名員工的調查顯示，近5成人認為，在不受干擾的情況下，可於5小時內完成一天的工作；美國顧問公司Strategy and Rest創辦人Alex Pang亦曾於《如何縮時工作》中提到，大多數人的注意力最多只能維持5小時。 

因此不少外國企業都嘗試推行「5小時工作制」，例如美國銷售衝浪板的網路公司Tower Paddle Boards，為配合公司生產海灘用品的業務，帶頭鼓勵員工善用休閒時間，早於2015年推行為期3個月的「5小時工作制」計劃，讓全體員工從8am工作至1pm，然後就可以下班盡享私人時間！ 

CEO Stephan Aarstol認為縮短工時，反而有助促進員工創造性思考，因為員工會為了能夠自由控制下午時間而將產出最大化，而事實上，實行「5小時工作制」後，員工的效率的確增加了，公司該年的收益亦增加了40%以上，員工幸福感也隨之提升。 

政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖）

與其「磨爛席」扮工 不如5小時速戰速決！ 

同樣實施「5小時工作制」的一家德國科技顧問公司，就有不同的做法。老闆Lasse Rheingans認為，平日工作浪費太多時間於瑣碎事上，其實可透過減卻雜務來完成主要工作，以縮短工時，所以除了將工時由8小時縮至5小時，亦提出一些強制性規定，例如工作期間不可看手機、開會不超過15分鐘、一天只能打開Email兩次等，結果員工的生產力不跌反升，甚至能為客戶提供更好的產品，員工亦可享受更幸福的家庭生活。但要打工仔5小時全程貫注工作，又真的沒問題嗎？ 

縮短工時 Office只剩高效工作 造成反效果？ 

雖然縮短工時為企業及打工仔帶來不少好處，但亦帶來不少問題，例如可能增加員工於短時間內完成工作的壓力；緊湊的工作時間亦令Office變得了無生趣，不利同事間交流，影響團隊關係、員工歸屬感，阻礙企業及員工的人際關係發展；打工仔甚至會因為工作效率提升，而獲派更多工作，造成反效果；當大多數企業仍採用傳統工時制，亦會增加5小時工作制企業的管理難度。 

「三長兩短」 雙贏工作模式  

有英國企業發現「5小時工作制」的弊病後，就改用「三長兩短」的工作方式，讓員工自由選擇縮短其中2個工作天的工時，而效果亦很好，既能維持生產力，又能保留5小時工作制的好處，不失為一個良好的替代方案。企業不妨根據業務範疇、公司規模等，多作不同嘗試，靈活應變，爭取雙贏的工作方式，更有利企業長遠發展。

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