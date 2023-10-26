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職場
2023-10-26 15:00:21

香港警察入職條件及申請方法 最新修訂體能測試要求｜政府工2023

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政府工2023｜香港警察招募 最新修訂體能測試要求 附入職條件及申請方法

政府工2023｜香港警察招募 最新修訂體能測試要求 附入職條件及申請方法

香港警察全年均進行招募，繼今年5月香港警務處取消了見習督察、警員及輔警警員之身高及體重限制，並更改學歷及視力測試要求。為進一步方便有意投身警隊之考生，在無特定器材下仍可自行進行日常訓練。警務處於2023921日就入職體能測試項目作出調整，包括取消手握肌力測試，取以代之為掌上壓測試男士需於30秒內完成13掌上壓；女士需於30秒內完成9次掌上壓。「4 x 10米穿梭跑」測試亦有作出修訂，過往考生需要用手觸及白界，經修訂後，考生轉身時用腳觸及白界即可。其餘兩項體能項目，立定跳高及800米跑的要求及測試方法則維持不變。以上修訂適用於申請見習督察、警員及輔警警員之人士。

警察體能測試要求

警察入職條件必須通過4項體能測試4x10米穿梭跑、掌上壓、立定跳高和800米跑。男士及女士的合格標準各有不同，署方建議考生最少預留三個月訓練及準備時間。

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警察體能測試4x10米穿梭跑

4x10米穿梭跑主要測試考生的身體靈活性。考生會在10米跑道的起跑線上準備，起步時腳尖不可踏在或超過白界線，聽到指示時盡快跑到另一邊，用腳尖觸及或超過白界線，之後轉身再回到起點，然後再重覆相同動作一次。完成時間越快，分數越高。男性考生的合格時間為10.92秒；女性考生的合格時間為12.29秒。如果跑少圈或折返時腳尖未有準確擺放，會被取消資格。

警察體能測試｜4x10米穿梭跑要求及禁忌（香港警務處） 警察體能測試｜4x10米穿梭跑要求及禁忌（香港警務處） 警察體能測試｜4x10米穿梭跑要求及禁忌（香港警務處） 警察體能測試｜4x10米穿梭跑要求及禁忌（香港警務處） 警察體能測試｜4x10米穿梭跑要求及禁忌（香港警務處）

警察體能測試掌上壓

男女考生的掌上壓評測工具略有不同，但動作要求一樣。男生的正確掌上壓姿態是，把雙掌以稍寬於肩膊的闊度撐在墊上，手指伸直指向前方，及眼望前方，雙腳需合攏伸直。此時身體該保持肩、臀及腳成一直線，方為正確的開始姿勢。當聽到指示時，把身體向下降，雙肘彎曲最少90度，然後用力撐直雙臂，回到開始姿勢。過程中考生的頸、背、腰、膝及腳踝都要維持挺直，這樣才計算為一次完整的掌上壓動作，以正確姿勢完成的次數越多，分數越高。

女生的掌上壓測試方式大致一樣，只是把墊子換成長椅子。切記雙手肘不可貼腰，及做動作時臀部不能過高。

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警察體能測試立定跳高

考生需要立正站在測試板旁邊，先以手量度高度。當聽到開始指示時，考生要原地跳高，用手拍測試板。成績計算方法，是用跳高的高度減去考生開始時量度的高度。男生的合格標準是49.6厘米，女生是36.6厘米。每名考生有兩次機會跳高，以最高成續計算。

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警察體能測試800米跑

800米跑可以測試考生的帶氧及無氧運動能力。該測試會在標準運動場內進行，考生需在運動場上的起跑線準備，聽到起跑指示時開始，以最快速度完成800米路程，即圍繞運動場跑兩個圈。男生合格標準時311秒；女生的合格標準是429秒。完成時間越快，分數越高。

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警察學歷及其他入職要求

考生亦必須為香港特別行政區永久性居民，能閱讀及書寫中文及操流利粵語。學歷要求方面，考生需在香港中學文憑考試考獲第2級或以上成績，或香港中學會考中考獲第2級或E級以上成績，或在遴選警員的筆試中，考獲中文及英文語文測驗合格。在《基本法及香港國安法》測試中考取及格成績。通過視力測試（配戴眼鏡或隱形眼鏡的人士亦可申請）和體格檢驗。

警察最新體能測試合格標準（am730製圖）

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警察投考程序

整個遴選程約需14星期，包括小組面試、體能測試、心理評估、面試委員會、基本法及香港國安法測試及品格審查及體格檢驗。通過以上審查程序，最後獲聘的考生將於香港警察學院接受27星期的住宿訓練，進行一系列實訓練及考核方可派駐巡邏分隊的前線

政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖）

警察薪酬及福利

現時香港警員入職月薪由28,095元起，頂薪點為47,605元。試用期為三年，成功通過試用期者將獲考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。福利包括房屋宿舍福利、免費醫療和牙醫服務、有薪假期、子女教育援助及享用警察體育遊樂會設施。

有意投考警隊之人士，可向各區民政諮詢中心或勞工處索取申請表格，表格亦可從公務員事務局互聯網站下載。另外今年12月，香港警務處將舉行本年度最後一場招募體驗日，以便考生了解更多，詳情請留意相關網站

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