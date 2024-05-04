1秒分析微表情聽清關鍵字 6個貼士幫你準備AI面試

用AI人工智能進行首輪面試，已是近年的招聘大趨勢。現時很多大集團為了加快招聘流程，都會使用AI面試工具進行首輪篩選，不僅可減輕人資部門的工作量，並可節省求職者親赴現場面試的時間。

值得注意，AI程式能夠在1秒之內多次閱讀求職者舉動，因此面試期間，應徵者應謹記保持眼神接觸，切忌左顧右盼，這除可讓AI考官「見得到」你為人處事有自信，並且是最基本的面試禮儀。

目前以AI面試的一般做法，是當招聘者收到求職申請後，會透過電郵，向對方發出AI面試連結，申請人之後可在指定期限內，以手機或電腦登入連結，回答問題，並在同一時間，將整個過程錄影，影片上傳到招聘一方後，AI系統便會就求職者的臉部微表情、身體語言、遣詞用字、說話節奏等，作出分析，整理出一份評估報告，交由企業定斷。

現時有不少大專院校不時會與本地初創合作，舉辦工作坊或AI模擬面試，讓同學可改善面試技巧；另外，亦有創科公司會在大型招聘會中，即場免費為求職者提供AI模礙面試，指導他們如何提升表現。新鮮人如想加強這方面的鍛練，可留意活動日期，為自我提升多做一點功課。

求職者若希望在第一輪面試獲AI考官垂青，見工前可以多做模擬練習，並將過程錄影，從中檢討一下自己的表現，臨場時便不會因預備不足，變等更為緊張，影響應有表現。

6大要點，可令AI面試官對你另眼相看

為了讓AI面試官知道，你就是企業所需的合適人選，見工前有6大要點，求職者應當注意，好讓考官對你作出有利的數據分析。

1. 為自己製造有利環境

面試正式開始前，要仔細留意一下，一些「硬件」配套，是否妥善，包括現場環境的光線足不足夠，以便AI面試官可「看」清你的面部表情和肢體動作；另外，要確保身處的地方不噪雜，收音裝置正常，否則考官將難以準確讀取你的答案內容。

2.切勿盲目「取悅」AI考官

接受這類AI面試時，應徵者通常只有30分鐘，回應所有問題，所以作答時，必須「講重點」，例如在自我介紹環節，精簡交代自己的姓名、學歷、曾任職務後，就要扼要講出，「與職缺脗合」的個性、技能、專長等特質，這些字眼不妨參考出現在求職廣告上的關鍵字；但謹記，所陳述的每項個人特質，必須與實況相符，別為了「取悅」AI考官，無中生有。

3.遣詞用字最緊要「具體」

在「用字」這一環，「具體」很重要，譬如，講述一些有機會令你加分的經歷時，如實習、暑期工體驗，或對你人生有重大意義的比賽，如用「我做過⋯⋯」、「我參加過⋯⋯」等字眼，將更能在AI考官面前，突顯你的個性和能力。

另外，談及你的成就時，應盡量將之量化，避免泛泛而談，舉例說，「於某機構實習期間，經我們團隊通力合作下，在流量密碼取得顯著成績，社交平台的流量成長了40%。」這樣具體而有力的數字，較諸於使用「很多」、「大量」等含糊不清的形容詞更有說服力，引起AI紀錄在案。

4.不跳Tone、不背稿、不徐不疾

作答時間即使緊迫，也須以完整句子回應，切忌跳Tone；另外，咬字要清晰，聲線、聲量、說話速度，都要留意；提及一些重點字句時，可稍為放慢講話速度，讓AI接收清楚。透過多做模礙練習，就可逐漸拿捏分寸。之不過，當練習了七七四十九次之後，可能會出現「背稿」情況，因此要同步留意，說話時的抑揚頓挫位。

5.用「STAR」拆解行為試題

其實不論是AI或真人形式面試，目的都是想了解應徵者的思考邏輯、專長、個人特質等，以便作合適配對，所以，除要求應徵者自我介紹、講述優點缺點外，面試題目大多都屬行為試題（Behavioral Question），並往往會觸及一些職場常見的衝突位，例如「工作時，當和其他人持不同觀點，你會怎樣處理？」藉此觀察應徵者的反饋，及如何解難。遇到這類試題時，專家建議，可嘗試用「STAR」方式。（ Situation情境、 Task任務、Action行動、 Result結果），將提問有條不紊地作出回應。

6. 句號要完美

最後，面試結束時，要和真人面試一樣，向考官道謝，以示你有禮、細心，和處事周詳之一面。

