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職場
2023-12-25 08:00:00

Comfort Zone迷思｜打工仔唔應該打死一份工？　盲目跳出舒適圈恐有反效果

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搵到筍工要做到退休？打工仔對comfort zone 有三大誤解 盲目跳出舒適圈或有反效果

打工仔於職場打滾，無非想找到自己理想中的Dream job，假如很幸運地甫投身社會便找到了，你會疊埋心水長做到老，還是覺得不甘「打死一份工」？ 

有打工仔剛畢業便找到一份朝九晚六的Office工作，由於任職大公司，所以分工明確，每天午飯前便能完成工作，午飯後便坐等收工，加上零OT、福利好，更會每年加人工，既沒有工作壓力，又能平衡生活，種種因素下，他直言：「完全係我理想嘅打工仔生活」，更揚言打算做到退休！  

文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台JobsDB提供

返工不應太穩定？ 

人各有志，人人對工作都有不同追求，有人追求高薪厚職，有人享受工作滿足感；有人甘於穩定，有人則喜歡挑戰，總括而言能找到自己理想的工作最重要！ 

但身處職場，難免會聽到各種職涯理論，即使你滿意自己目前的工作，但身邊總有不同聲音「提點」你，認為你應該要「不穩定」：「呢份工返咗好耐，係時候要轉工啦」、「梗係試多D唔同工」、「做死一份工無前途」、「留喺Comfort zone太耐就會原地踏步㗎喇」……種種意見也許會令你質疑自己、動搖決定…… 

愈來愈多人嚮往跳出Comfort zone尋求突破，令其成了一套通往成功的理論，相反，「留在舒適圈」就變得負面，給人頹廢，不求上進的感覺，大家被鼓勵要多嘗試，挑戰自我，為打工仔的職途發展增添更多選擇難題：一定要跳出Comfort zone才是好？停留舒適圈就沒有進步嗎？應否跳出Comfort zone？

搵到筍工要做到退休？打工仔對comfort zone 有三大誤解 盲目跳出舒適圈或有反效果

你有理解錯Comfort zone嗎？ 

當我們考慮這些問題前，應先弄清楚何謂Comfort zone？舒適圈(Comfort zone)是一個讓我們感到熟悉、習慣的環境，其中的一切都是我們可掌控的，人會在這種安樂窩的狀態中感到自在、舒適或愉悅，並且缺乏危機感。 

但隨着「跳出舒適圈」概念普及被廣泛討論，人人對它都有不同的解讀，甚至可能出現邏輯謬誤，產生各種誤解，影響我們的職涯抉擇。 

誤解一：感到不舒適 = 已走出舒適圈 

「成日都叫我跳出舒適圈，唔知仲以為我過得好舒適！」被鼓勵要跳出舒圈時，你有過這樣的想法嗎？ 

「舒適圈」字面意思直白，容易令人對它進行直觀解讀，覺得只要現時的工作令自己不舒適，例如：臨時OT處理更多一成不不變的工作、熟爛的Project改完又改等，就有做到「跳出舒適圈」，但其實這些「不舒適」全是「出賣勞力」所致。 

在舒適圈裏，你仍然可能感到不舒適，同時，「跳出舒適圈」亦不代表要去找「不舒適」，「跳出舒適圈」的真正意義在於挑戰、學習，自我增值，從而增加個人競爭力，所以不宜用舒適與否去判斷自己是否身處「舒適圈」，而是應檢視自己是否已經在一個環境中學有所成、得心應手？是否還有學習空間？

誤解二：跳出舒適圈才能成長 

人人都跳出Comfort zone，令不少人被沖昏頭腦，生怕自己會落後於人，甚至擔心被社會及時代淘汰，於是在不清楚了解自已現況的情況下，跟風「盲跳」，以為跳出舒適圈才能成長，才會邁向成功，殊不知盲目轉變反而讓自己進退兩難，停滯不前，甚至付上更沉重的代價。 

回歸本意，其實我們不一定要強逼自己離開原本熟悉的工作環境，若滿意現時穩定的工作，也可以留在舒適圈內探索新的發展方向，嘗試改變去挑戰自我、創造價值。因此，要讓自己保持成長，並非靠「跳出舒適圈」，而是無論身處何地，都要定時評估自己的能力、檢視及規劃職途發展，才能確定自己一直有前進、成長。 

搵到筍工要做到退休？打工仔對comfort zone 有三大誤解 盲目跳出舒適圈或有反效果

誤解三：「跳出舒適圈」= 「跳」到一個完全不熟悉的環境 

「跳出」一詞容易令人覺得「跳出舒適圈」是放棄一切，離開原本熟悉的領域，轉移陣地去挑戰完全不熟悉的新事物，但其實並非如此，有心理學家就曾提出了與舒適圈有關的行為改變三圈理論，認為人對外界的認知可分為三個區域：

舒適區， 又稱心理舒適區，指人們每天處於熟悉的環境中，和熟悉的人，做着熟悉的事，對人或事都得心應手。 

學習區，這是人們很少接觸，或未曾涉足的領域，充滿新鮮事物，讓人們可以充分鍛練、挑戰自我。

恐慌區, 於此區域裏，人們會感到憂慮，恐懼，令認知運作出現遲鈍，因此難以於此區域學習。

所以「跳出舒適圈」更應理解為「擴闊舒適圈」，即是於自己能力範圍內，不斷挑戰、深入學習和研究，將已經熟練的技能，變得更加精通、做到極致，讓自己持續進步、成長，便能一直保持競爭力。 

現今世界資訊發達，我們每天接收大量訊息，經常容易被強加一些標準化的想法，影響個人判斷，當你重新認識「舒適圈」後，選擇才真正開始！想清楚「舒適圈」對你的意義，切忌人云亦云，自然可以理性的作出對自己最好的選擇。

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