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2022-07-03 18:05:39

聽住音樂飲沙比利 Magic of Chablis and Music

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聽住音樂飲沙比利

聽住音樂飲沙比利

天殺到，喝一杯清爽怡人的Chablis(沙比利)最好不過，今年法國著名葡萄酒產區\Chablis搞搞新意思，推出「沙比利與樂韻之約」（Magic of Chablis and Music）Spotify音樂選單，配合6月的「世界音樂日」，好讓愛酒之人在炎夏，一邊呷著充滿獨特清爽礦物風味的Chablis，也可以沉醉於歌單中的樂曲，來個味覺與聽覺的品味美妙聯結。

全新推出的「沙比利與樂韻之約」Spotify音樂選單由香港著名酒評暨樂評人劉偉民（Ronny Lau）先生親自選曲，作為Spotify音樂選單的編集人劉偉民先可說是亞洲區第一將葡萄酒與音樂結合，他嘗試以四個簡單基準，為沙比利產區的四大級別配上12首風格迴異的樂曲。他表示：「像沙比利般輕巧的葡萄酒，最宜配搭民謠或以樂器原聲彈奏的輕柔曲目。同時，由於音量會影響味道的輕重感覺，因此他建議在品酒時將音樂聲量調低。而沙比利葡萄酒特有的礦物與清純口味，亦跟節拍輕快簡單的樂曲相輔相成，高音更較低音更能突顯酒體的酸度若在品酒時配以節拍強勁有力的音樂，亦會令人對這杯酒產生相類似的印象；相反地，若聽著輕柔的節奏，同樣的特質便會被注入葡萄酒中。」

聽住音樂飲沙比利│王若琳夠磁性

推介佳釀與曲目Chablis Grand Cru「Les Clos，2018，Simonnet-Febvre」台灣女歌手王若琳（Joanna Wang「You’re Breaking My Heart」，沙比利特級是四大類別中最具代表性，葡萄長時間接觸來自南方陽光在酒桶中陳釀多年，酒體及光澤度非常實在，劉偉民先生特別選王若琳以其帶少許沙啞的嗓音作配搭，若然喜歡Chablis與音樂的你，這味覺與聽覺體驗絕不能錯過。

Chablis Grand Cru, Les Clos, 2018, Simonnet-Febvre

Chablis Grand Cru, Les Clos, 2018, Simonnet-Febvre

沙比利特級葡萄園（Chablis Grand Cru）          

歌手─王若琳（Joanna Wang）

曲目─You’re Breaking My Heart

歌手Norah Jones

曲目Don’t Know Why

歌手Katie Melua

曲目Wonderful Life

沙比利一級葡萄園(Chablis Premier Cru)

歌手─Priscilla Ahn

曲目─n A Tree

歌手─Corinne Bailey Rae     

曲目─Put Your Records On

歌手─Tanya Chua, Carla Bruni

曲目─Photographs

Chablis Premier Cru, Côte de Lechet, 2020, Domaine Fourrey

Chablis Premier Cru, Côte de Lechet, 2020, Domaine Fourrey

Chablis, Sainte Claire, 2020, Jean-Marc Brocard

Chablis, Sainte Claire, 2020, Jean-Marc Brocard

沙比利(Chablis)

歌手Vanessa Paradis

曲目Ces Mots Simples

歌手Charlotte Gainsbourg

曲目In The End

歌手Coralie Clement

曲目Share The Day

https://open.spotify.com/user/317ztvrhbsea7y6g4rofby5ynkri?si=40215093ce424cf8&nd=1

網址 www.chablis-wines.com

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