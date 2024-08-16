肉醬意粉食譜 十個步驟還原港式茶餐廳味道

蕃茄肉醬是一款經典且萬能的菜式，不論是配搭意粉、飯或薯蓉，都非常好食。而且肉醬容易儲存，是家中冷箱常備的餸菜之一。傳統意大利肉醬會用上牛肉和豬肉，使肉醬味道更香、更有層次，不過正宗意大利肉醬意粉（英文︰Spaghetti bolognese）需要用上很長時間來烹調，所以變奏出港式焗肉醬意粉。每人做法略有不用，以下分享簡單快捷的港式焗肉醬意粉食譜食譜，可應因個人喜好加入蔬菜、牛肉或豬肉，特別適合偏食的小朋友，輕鬆還原茶餐廳味道。
肉醬意粉材料(1-2人份)：
- 意粉 160克
- 免治牛肉 250克
- 西芹 一條
- 紅蘿蔔 一條
- 洋蔥 一個
- 蒜頭 半個
- 蕃茄 三個
- 黑椒 適量
- 鹽 1茶匙
- 醬油 適量
- 糖 3茶匙
- 香草 適量
- 茄膏 1湯匙
- 水 約100ml
- 牛油 適量
- 帕瑪森芝士 大量
意大利麵煮法：
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在大鍋中加入足夠的水，煮沸後加鹽。
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放入意大利麵，依照包裝說明調整時間，並煮至剛剛熟。
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用冰水把意大利麵過冷河
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瀝乾麵條，加入少量橄欖油拌勻以防黏連，備用。
肉醬意粉係咩肉？
意大利人會混合牛肉及豬肉煮肉醬，日本明星木村拓哉就選擇牛肋條切條，而今次推介的食譜就以免治牛肉為材料，大家可以根據自己喜好選擇牛肉、豬肉或兩溝。
- 在蕃茄表面上𠝹十字，放入熱水中煮大約2分鐘，取出並去皮
- 將蕃茄、紅蘿蔔、西芹、洋蔥和蒜頭切粒。
- 在平底鍋中加入適量牛油，開中火加熱。
- 先加入香草、洋蔥和蒜末，炒至透明和香氣四溢，撈起備用。
- 之後加入免治牛肉，用鍋鏟將肉碎弄散。煮肉期間可加入鹽、糖、黑椒、醬油作調味。
- 加入蕃茄、紅蘿蔔、西芹、洋蔥和蒜末，一併炒熱並拌勻。
- 加入茄膏和水，攪拌均勻，煮5分鐘。此時可根據個人口味調整味道。
- 預先預熱焗爐至230度。
- 將煮好的意大利麵加入肉醬中，拌勻，讓麵條充分吸收醬汁。
- 將芝士灑上肉醬意大利麵上，之後放入焗爐用180度焗5-10分鐘，芝士完全融化即成。
小貼士
- 多出來的肉醬可分裝到密實袋中，之後放入冰箱冷藏保存。食用時只需取出加熱即可。
- 除了肉醬意粉，肉醬亦可配搭焗飯、薯蓉、千層麵等等。
- 最好選用具蒸焗功能的焗爐，既可以保留肉醬水份，使意粉不會在加熱過程中變硬，同時做到芝士焦香融化的效果。
肉醬意粉卡路里
肉醬意粉約600-1000卡路里，而一碗白飯約250卡路里，因此一碟肉醬意粉已等於3至4碗白飯，不宜經常吃。