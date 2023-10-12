肉醬意粉食譜｜肉醬更香做法要用2款番茄？ 加芝士粉惹味帶飯/生日會/到會/都啱

香港人去快餐店或茶餐廳時，不少人都會直接選肉醬意粉（英文︰Spaghetti Bolognese）。其實肉醬意粉要自家製也不難，買罐番茄醬加肉碎煮一起便是，但如果有點要求，可以再講究一點，用鮮車厘茄和罐頭，鮮茄比較香，但罐頭番茄比較甜，再加片香葉，煮出的醬汁便別具風味，即睇如何製作肉醬意粉。