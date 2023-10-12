肉醬意粉食譜｜肉醬更香做法要用2款番茄？ 加芝士粉惹味帶飯/生日會/到會/都啱

香港人去快餐店或茶餐廳時，不少人都會直接選肉醬意粉（英文︰Spaghetti Bolognese）。其實肉醬意粉要自家製也不難，買罐番茄醬加肉碎煮一起便是，但如果有點要求，可以再講究一點，用鮮車厘茄和罐頭，鮮茄比較香，但罐頭番茄比較甜，再加片香葉，煮出的醬汁便別具風味，即睇如何製作肉醬意粉。
肉醬意粉（2人份量）
烹煮時間：40分鐘
肉醬意粉材料
意粉140克、原個罐頭番茄1罐、車厘茄8粒、洋葱半個、甘筍1/3條
牛肉碎200克、蘑菇4隻、杏鮑菇1隻、蒜頭2瓣、乾辣椒1隻、香葉2片
番茄膏1湯匙、鹽少許、黑胡椒碎少許、芝士粉適量
肉醬意粉醃料
蒜粉1茶匙、黑胡椒碎少許
肉醬意粉食譜做法
- 蒜頭和洋葱切碎，車厘茄對切，蘑菇和杏鮑菇切片。甘筍切碎。燒熱油，爆洋葱和蒜頭，加入甘筍和車厘茄爆一爆，倒入原罐番茄，壓爛。
- 牛肉臨煮前加入醃料拌勻。將牛肉碎加入鍋中，加少許水至剛到面，加入香葉和茄膏，蓋上收細火熬煮15分鐘。
- 煲水，加適量粗鹽，加入意粉，按包裝盒上時間減三分鐘，撈起，留水備用
- 番茄醬加入菇片和意粉，如果醬汁太稠，適量加入意粉水，收中火炒兩分鐘，下鹽和黑椒，可以加芝士粉同吃。
原文刊登於 Yahoo Food