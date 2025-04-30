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生活
2025-04-30 14:00:00

肌研 X 史迪仔夏日企劃 推出手挽袋/迷你風扇/冷感變色杯

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肌研 X 史迪仔夏日企劃 推出手挽袋/迷你風扇/冷感變色杯

肌研 X 史迪仔夏日企劃 推出手挽袋/迷你風扇/冷感變色杯

迪士尼經典動畫《扮嘢小魔星》改編的《史迪仔》真人版電影，即將在5月在香港上映，肌研今個夏天就與Stitch史迪仔聯乘，推出一系列生活精品系列，還有史迪仔Chill水潤肌研保濕護膚套裝，肌研水和史迪仔粉絲不要錯過！

本年度的肌研水Chill水潤夏日企劃將於52日展開，直至830日整個夏季，放送多款實用的肌研限定史迪仔夏日Chill水潤生活精品系列，包括麻質手挽袋、涼爽迷你風扇、冷感變色杯，還有壓軸登場的史迪仔Chill水潤肌研保濕護膚套裝，入面包含史迪仔涼感冰巾及裝飾限定貼紙。

肌研與Stitch史迪仔聯乘

肌研與Stitch史迪仔聯乘

肌研水 「清爽型」保濕化妝水 $135/170ml

肌研水 「清爽型」保濕化妝水 $135/170ml

肌研水在日本藥妝界享有「多元透明質酸保濕專家」的美譽，配方以5重透明質酸結合成獨有的透明質酸發酵液，將不同大小分子結構、特質及功效的透明質酸結合，層層吸水、鎖水、補水、儲水，全面強化肌膚表層的鎖水屏障，肌膚整合形成柔軟鎖水保護膜，即時柔滑，為後續護膚程序打造水嫩基礎，更榮登日本連續18年銷量No.1化妝水。

肌研水期間限定史迪仔生活精品系列

第一彈：由51日至73日期間，凡於各大萬寧、屈臣氏門市購買肌研水一支，加$1即時換購肌研限定版史迪仔Chill水潤麻質手挽袋其中一款，全系列共4 (隨機發放，其中一款為萬寧獨家款式)，多買多送(每支肌研水只限換購手挽袋一次)，數量有限，先到先得。

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肌研 X 史迪仔麻質手挽袋 肌研 X 史迪仔麻質手挽袋 肌研 X 史迪仔麻質手挽袋 肌研 X 史迪仔麻質手挽袋

第二彈：買任何肌研產品滿$259，即可免費換領肌研限定史迪仔Chill涼爽迷你風扇(萬寧獨家)Chill水潤冷感變色杯(屈臣氏獨家)

同期間，即52日至73日，凡於各大萬寧或屈臣氏門市及網店購買肌研產品滿$259 (優惠套裝除外)，即可免費換領肌研限定版史迪仔Chill涼爽迷你風扇 (萬寧獨家) 史迪仔Chill水潤冷感變色杯 (屈臣氏獨家) 。數量有限，先到先得。請於各大店舖收銀處查詢換領詳。

肌研 X 史迪仔迷你風扇 肌研 X 史迪仔迷你風扇 肌研 X 史迪仔冷感變色杯 肌研 X 史迪仔冷感變色杯

第三彈：購買肌研限定史迪仔夏日Chill水潤保濕護膚套裝，隨盒附送史迪仔Chill水潤涼感冰巾及裝飾貼紙

74日至94日，凡於各大萬寧門市及網店或屈臣氏指定門市及網店購買肌研限定史迪仔夏日Chill水潤保濕護膚套裝，內有極潤保濕化妝水(清爽型)170ml、及極潤保濕冰感霜50g，更隨盒附送珍藏版史迪仔Chill水潤涼感冰巾及裝飾貼紙，讓大家隨意發揮創意裝飾肌研水。

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肌研 X 史迪仔水潤保濕護膚套裝 $283

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