肌研 X 史迪仔夏日企劃 推出手挽袋/迷你風扇/冷感變色杯

迪士尼經典動畫《扮嘢小魔星》改編的《史迪仔》真人版電影，即將在5月在香港上映，肌研今個夏天就與Stitch史迪仔聯乘，推出一系列生活精品系列，還有史迪仔Chill水潤肌研保濕護膚套裝，肌研水和史迪仔粉絲不要錯過！

本年度的肌研水Chill水潤夏日企劃將於5月2日展開，直至8月30日整個夏季，放送多款實用的肌研限定史迪仔夏日Chill水潤生活精品系列，包括麻質手挽袋、涼爽迷你風扇、冷感變色杯，還有壓軸登場的史迪仔Chill水潤肌研保濕護膚套裝，入面包含史迪仔涼感冰巾及裝飾限定貼紙。