肌研 X 史迪仔夏日企劃 推出手挽袋/迷你風扇/冷感變色杯

迪士尼經典動畫《扮嘢小魔星》改編的《史迪仔》真人版電影，即將在5月在香港上映，肌研今個夏天就與Stitch史迪仔聯乘，推出一系列生活精品系列，還有史迪仔Chill水潤肌研保濕護膚套裝，肌研水和史迪仔粉絲不要錯過！
本年度的肌研水Chill水潤夏日企劃將於5月2日展開，直至8月30日整個夏季，放送多款實用的肌研限定史迪仔夏日Chill水潤生活精品系列，包括麻質手挽袋、涼爽迷你風扇、冷感變色杯，還有壓軸登場的史迪仔Chill水潤肌研保濕護膚套裝，入面包含史迪仔涼感冰巾及裝飾限定貼紙。
肌研水期間限定史迪仔生活精品系列
第一彈：由5月1日至7月3日期間，凡於各大萬寧、屈臣氏門市購買肌研水一支，加$1即時換購肌研限定版史迪仔Chill水潤麻質手挽袋其中一款，全系列共4款 (隨機發放，其中一款為萬寧獨家款式)，多買多送(每支肌研水只限換購手挽袋一次)，數量有限，先到先得。
第二彈：買任何肌研產品滿$259，即可免費換領肌研限定史迪仔Chill涼爽迷你風扇(萬寧獨家)或Chill水潤冷感變色杯(屈臣氏獨家)
同期間，即5月2日至7月3日，凡於各大萬寧或屈臣氏門市及網店購買肌研產品滿$259 (優惠套裝除外)，即可免費換領肌研限定版史迪仔Chill涼爽迷你風扇 (萬寧獨家) 或 史迪仔Chill水潤冷感變色杯 (屈臣氏獨家) 。數量有限，先到先得。請於各大店舖收銀處查詢換領詳。
第三彈：購買肌研限定史迪仔夏日Chill水潤保濕護膚套裝，隨盒附送史迪仔Chill水潤涼感冰巾及裝飾貼紙
由7月4日至9月4日，凡於各大萬寧門市及網店或屈臣氏指定門市及網店購買肌研限定史迪仔夏日Chill水潤保濕護膚套裝，內有極潤保濕化妝水(清爽型)170ml、及極潤保濕冰感霜50g，更隨盒附送珍藏版史迪仔Chill水潤涼感冰巾及裝飾貼紙，讓大家隨意發揮創意裝飾肌研水。