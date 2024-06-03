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生活
2024-06-03 13:30:00

肌研 x Teletubbies 推天線得得B盲盒公仔及抱枕 手拖手磁石設計/可拆式小傘裙【內附換領詳情】

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肌研水 x Teletubbies 推天線得得B盲盒公仔及抱枕 手拖手磁石設計/可拆式小傘裙【內附換領詳情】

肌研水 x Teletubbies 推天線得得B盲盒公仔及抱枕 手拖手磁石設計/可拆式小傘裙【內附換領詳情】

近年興起Y2K風潮，肌研水今個夏天聯乘「天線得得BTeletubbies，推出限定珍藏系列：BLOOM！「花漾BB肌」版天線得得B 盲盒公仔及抱枕。4位主角以呆萌BB肌造型登場，穿起充滿少女氣息的彩虹小傘裙，化身成4款嬌小可愛的紫、紅、黃、綠「花漾得得B」公仔，更特別設有手拖手磁石設計，手拖手連成閨密/伴侶組合的「花漾BB肌」。

特別附有手拖手磁石設計，儲齊4款BB肌花漾得得B，可手拉手成閨密伴侶。 特別附有手拖手磁石設計，儲齊4款BB肌花漾得得B，可手拉手成閨密伴侶。 花漾得得B的可拆式彩虹小傘裙，可交換自由配搭，滿足扮靚心情。

肌研王牌的「肌研水」在日本藥妝界享有「多元透明質酸保濕專家」的美譽，在當地熱賣累計已逾1億瓶。秘密配方在於5重透明質酸結合成的透明質酸發酵液，將不同大小分子結構、特質及功效的透明質酸結合起來，層層吸水、鎖水、補水、儲水，全面強化肌膚表層的鎖水屏障，肌膚整合形成柔軟鎖水保護膜，即時柔滑，為後續護膚程序打造水嫩基礎。質地清爽不黏膩，能迅速被肌膚吸收，清爽配方，油性或混合性肌膚也能清爽保濕，達致水油平衡。

肌研水 x Teletubbies 推天線得得B盲盒公仔及抱枕 肌研水 x Teletubbies 推天線得得B盲盒公仔及抱枕

肌研今次推出期間限定珍藏系列，包括4BLOOM！「花漾BB肌」版天線得得B盲盒公仔，以及兩款抱枕，4位主角今次以呆萌BB肌造型，穿起充滿仲夏少女氣息的彩虹小傘裙，彩虹小傘裙更是可拆式，可交換自由配搭，滿足女生們的扮靚心情。想集齊6樣精品，就要留意以下兩個方法：

第一賞：買肌研水即隨機送「花漾BB肌」天線得得B盲盒公仔

由即日起至81日期間，凡於各大萬寧、屈臣氏門市購買肌研水一支，可即時免費換領 肌研水 X Teletubbies「花漾BB肌」天線得得B盲盒公仔1款，全系列共四4款，款式隨機送出，多買多送，數量有限，送完即止。

肌研水 x Teletubbies 推天線得得B盲盒公仔及抱枕

肌研水 x Teletubbies 推天線得得B盲盒公仔及抱枕

第二賞：買肌研產品滿$299再送「花漾BB肌」抱枕一個

同一期間，凡於各大萬寧門市及網店、屈臣氏指定門市及網店購買任何肌研產品包括肌研水一支滿$299，除可即時免費換領「花漾BB肌」版天線得得B盲盒公仔一款，更隨即再送「花漾BB肌」天線得得B指定款式聯乘抱枕一個(2)。數量有限，送完即止。

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