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生活
2022-11-06 19:58:06

肥胖情侶一起減肥「男友瘦了不要我」

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男友在半年內瘦30幾公斤。

食物、體型、生活習慣等相近的夫妻一起減肥，男人因荷爾蒙中的睪丸，可促進肌肉發達和脂肪燃燒，減肥成效比女人顯著。一名女網民表示，她與男友都很肥胖，被醫生警告後決定一起減肥，男友在半年內瘦30幾公斤，她也瘦了20多公斤。但沒想到男友在外表變得具吸引力後，打算跟她分手，另覓女友。

只要過得幸福 肥胖無問題

女網友在社交平台《Dcard》訴苦，自己與男友本來都很肥胖，男友高174釐米、110公斤；她則是160釐米、85公斤。當時覺得兩人只要過得幸福，身材肥胖也沒所謂，直到被醫生警告肥胖會影響健康，兩人才決定跟教練一起減肥，而她更每日煮愛心飯盒給男友帶去公司食。

每日為男友煮飯帶返工。

突然變得冷淡

半年下來，男方瘦了30幾公斤，她瘦了20多公斤，因有健身的關係，男友體型愈來愈fit。她說：「雖然我都咗唔少，但仲係有肉地。最近一個月對我突然冷淡，又話唔使再幫佢pack飯，會同事出去食lunch」，甚至外出也不跟她說、不帶她出席同學會，約好在家看電影爽約。

這一切生既傷心又不解，問對方為何最近變這樣，「他坦白地同我講，最近發現生活有好多可能性，有人問佢依家咁有型，點解仲同個肥妹拍拖」，他自認是時候開始追求更豐富的人生

男友減肥後變得有型，欲拋棄一直陪伴他的女友。

「甩嘅唔係肉，良心」

女方不懂為何一切都會在減肥後變調，不少紛紛留言勸

「你快離開復胖」

減肥無關狐狸露出尾巴」

「妳應該慶幸減肥，才能為人條件變好，就唔要你，妳醒下啦！

點解要挽回？條件稍微好啲，就自以自己曉飛，但凡有好工作、賺到錢、換新車，都會一樣結果，趁早甩咗佢

「好好笑，174/80就自以為可以靚女？真係太自負！想分手就直接講，用冷暴力真垃圾

「甩嘅唔係肉，良心」

咗靚咗，以為自己好搶手，佢諗多咗。」

唔好理佢，由得佢食外賣、飲酒聚餐，好快又會肥返到時就係唔要佢。

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