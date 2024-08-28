育兒貼士｜韓「員瑛式思考」大熱 助培養子女積極正面心態

由南韓女團IVE成員張員瑛帶起的「員瑛式思考」最近大熱，這種思考方式主張以正面態度看待事物，引起不少人熱議，甚至連當地名人、政客及品牌都仿效這種「員瑛式思考」。有網民指，家長在養育小朋友時，也可以參考「員瑛式思考」，讓小朋友養成不驕不躁性格。

何謂「員瑛式思考」？

張員瑛到麵包店買麵包時，最後一個麵包剛好被排在前面的人買走，但她沒有失落或選擇其他麵包，反而認為自己很幸運，因為可以買到新鮮出爐的麵包。又例如，張員瑛曾經是12人團體 IZ*ONE成員，由於成員數目多，經常要排隊輪候化妝，令第一個化妝的成員休息時間相對減少，不少成員都不願意第一個化妝。但張員瑛認為，如果她第一個化妝，就有空閒時間吃東西。這種將微不足道的小事或壞事都當作是幸運的超正面積極思考方法，被稱為「員瑛式思考」。

思考法獲韓企、政客追捧

「員瑛式思考」更走入韓國企業，在企業分享會中，主管以「半杯水」的概念分享，樂觀思維的人會說「水還剩下一半」；悲觀思維的人則會抱怨「水只剩下一半」；但員瑛式思維則會想：「我本來打算練習完就要喝水，結果水竟然剛好只有一半！如果喝一整瓶水的話就會太多，不喝的話又會不夠，所以我本來就希望要是只有一半就太好了！完全是 Lucky Vicky(張員瑛始創的潮語)。」這種看待事情的方法，被南韓媒體稱讚為「員瑛式思考」，更形容「現在是員瑛式思考的時代」，讓人正面面對生活各種情境。

「員瑛式思考」助培養正面心態

照顧小朋友時，經常有激氣或不如意的情況發生，應用「員瑛式思考」，有助家長及子女雙方以積極思考方式面對問題。 例如小朋友「倒瀉嘢」是很多家長的日常，有網民在社交平台上貼上一張食品被打翻在地上的照片，問如何使用「員瑛式思考」方法面對。有人搞笑回應「幸好不是在我家」。有網民認真回應指家長可以轉換心態，「一直想打掃屋企都沒有時間下定決心，一於藉著今次將屋企好好打掃一次！」積極的心態不單幫助家長面對各種育兒問題，更有助情緒穩定，令小朋友情緒亦自然安穩。

家長亦可協助子女使用「員瑛式思考」，以不驕不躁的心態面對各種情況，如小朋友默書有70分，家長可以讚賞子女成績比起上次默書進步了，但亦可提醒他們70分仍有進步空間。