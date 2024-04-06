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生活
2024-04-06 06:00:00

背囊清潔丨皮革、帆布、尼龍各有方法 用白醋除噏味？

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背囊清潔丨皮革、帆布、尼龍各有方法 用白醋除噏味？（am730製圖）

背囊清潔丨皮革、帆布、尼龍各有方法 用白醋除噏味？（am730製圖）

又到了外出一會便「大汗𢱕細汗」的季節，汗上沾上背囊（英文︰Backpack）容易形成難聞的臭味，C9達人就來分享清洗皮革、帆布、真皮、尼龍等不同物料背囊的方法，附上附除噏味秘訣，助大家與心愛的背囊出街無異味！

清洗尼龍背囊方法

尼龍是最常見的背囊物料，一般也可在放進洗衣機洗潔。不過，若背囊上有其他物料的裝飾，例如皮革、金屬等不便使用機洗的物料，便要以手洗清潔。

尼龍背囊清潔丨將背囊完全清空，並取出所有物品 尼龍背囊清潔丨拉開所有拉鍊 尼龍背囊清潔丨將背囊內外翻轉，用吸塵機清除灰塵或碎屑 尼龍背囊清潔丨用布或牙刷在污漬處汪塗抹非漂白清潔劑來處理污漬 尼龍背囊清潔丨讓清潔劑靜置約30分鐘，然後輕輕擦洗 尼龍背囊清潔丨用冷水沖洗污潰處 尼龍背囊清潔丨將背囊放入大網袋或舊枕頭套中 尼龍背囊清潔丨將背囊放入洗衣機，使用少量非漂白洗滌劑輕柔洗滌，確保使用冷水 尼龍背囊清潔丨將背囊懸掛晾乾即可

清洗帆布背囊方法

大部分的帆布背囊清潔方法也跟尼龍背囊大致一樣，同樣可以手洗，或用洗衣機以非漂白洗滌劑和冷水清洗，不過，尼龍背囊不能以乾衣機烘乾，否則有機會「縮水」。

清洗背囊前，先檢查洗衣標籤上的洗滌方法。

清洗背囊前，先檢查洗衣標籤上的洗滌方法。

清洗背囊前，先檢查洗衣標籤上的洗滌方法。

清潔皮革背囊

長時間沒被使用的真皮背囊，從衣櫃拿出來時已出現一點點的霉菌？發霉的真皮背囊首先要用濕毛巾抹走霉菌，再用皮革清潔劑深度清潔，然後才透過以下方法清潔。而沒有發霉的真皮背囊，可以直接開始清潔。

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皮革背囊清潔丨將先清空背囊 皮革背囊清潔丨再用吸塵機清除灰塵或碎屑 皮革背囊清潔丨用溫水和洗潔精混合，用乾淨的毛巾將混合物輕拍在皮革上 皮革背囊清潔丨用乾淨的濕毛巾擦去肥皂混合物 皮革背囊清潔丨對令油性污漬，可以使用粟粉輕抹 皮革背囊清潔丨之後再使用肥皂清潔劑清潔，再用濕毛巾抹乾淨 皮革背囊清潔丨最後把背囊晾乾，可在背囊外部使用皮革護理劑

手洗背囊的技巧

無論是因為背囊質地、配件、設計的個別需要，有的背囊還是需要用手洗。在清洗前先要仔細檢查洗滌標籤，了解背囊是否可以整個濕水，否則便要針對骯髒部位局部清潔。

背囊清洗後仍有異味怎麼辦？

如果清洗背囊後仍有「噏味」，可將白醋和水以1:1比例混合，再用噴霧瓶噴灑醋水在背囊上，再讓它自然風乾，「噏味」會與醋水一同蒸發。

原文刊登於 C9．達人

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