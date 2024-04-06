背囊清潔丨皮革、帆布、尼龍各有方法 用白醋除噏味？

又到了外出一會便「大汗𢱕細汗」的季節，汗上沾上背囊（英文︰Backpack）容易形成難聞的臭味，C9達人就來分享清洗皮革、帆布、真皮、尼龍等不同物料背囊的方法，附上附除噏味秘訣，助大家與心愛的背囊出街無異味！

清洗尼龍背囊方法 尼龍是最常見的背囊物料，一般也可在放進洗衣機洗潔。不過，若背囊上有其他物料的裝飾，例如皮革、金屬等不便使用機洗的物料，便要以手洗清潔。

清洗帆布背囊方法 大部分的帆布背囊清潔方法也跟尼龍背囊大致一樣，同樣可以手洗，或用洗衣機以非漂白洗滌劑和冷水清洗，不過，尼龍背囊不能以乾衣機烘乾，否則有機會「縮水」。 清洗背囊前，先檢查洗衣標籤上的洗滌方法。

清潔皮革背囊 長時間沒被使用的真皮背囊，從衣櫃拿出來時已出現一點點的霉菌？發霉的真皮背囊首先要用濕毛巾抹走霉菌，再用皮革清潔劑深度清潔，然後才透過以下方法清潔。而沒有發霉的真皮背囊，可以直接開始清潔。