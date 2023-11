胸圍優惠|Her Own Words運動胸圍及緊身褲每件減$100 Petite Leggings專為嬌小女生而設

Her Own Words Sports早前推出SPORTS MAX 及 FREE ME運動胸圍系列,揀用精準尺碼,女生可根據自己胸圍尺碼選擇,更合身包覆,為胸部提供最佳支撐。為鼓勵女生多做運動,由即日至11月12日,Her Own Words Sports精選運動胸圍及緊身褲新品體驗價每件減$100,在香港分店、澳門分店及網上商店都適用。