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生活
2023-11-10 18:30:00

胸圍優惠｜Her Own Words運動胸圍及緊身褲每件減$100 Petite Leggings專為嬌小女生而設

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運動時身體大量晃動會為胸部帶來極大壓力和負擔，長期穿著不合適的運動胸圍做運動，有機會導致胸部下垂及外擴問題等問題；而過緊的運動胸圍並不代表保護性愈高，反而會導致胸椎問題、呼吸不順、肩膊痛等。前香港沙灘排球運動員江卓儀，目前是Stick Mobility教練，她認為喜歡運動的女生要為自己好好挑選合適的運動胸圍，先好好保護胸部，運動時才能毫無顧慮，盡情躍動。

前香港沙灘排球運動員江卓儀，目前是Stick Mobility教練 前香港沙灘排球運動員江卓儀，目前是Stick Mobility教練

Her Own Words Sports早前推出SPORTS MAX FREE ME運動胸圍系列，揀用精準尺碼，女生可根據自己胸圍尺碼選擇，更合身包覆，為胸部提供最佳支撐。為鼓勵女生多做運動，由即日至1112日，Her Own Words Sports精選運動胸圍及緊身褲新品體驗價每件減$100，在香港分店、澳門分店及網上商店都適用。

為鼓勵女生多做運動，由即日至11月12日，Her Own Words Sports精選運動胸圍及緊身褲新品體驗價每件減$100

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愈高強度的運動，需要更高承托力的運動胸圍。SPORTS MAX Zero Bounce High Impact Zip Front Sports Bra ($498)採用棉狀W形防震支撐，配合人體工學設計，提供高效防震，抑制晃動，適合健身、跑步等高強度運動時穿著。配合超透氣棉杯，運動時亦覺清爽舒適，而前拉鍊設計，方便運動大量流汗後輕鬆穿脫。設計靈感來自霓虹燈，螢光色線條帶出低調時尚感，適合喜歡簡約風格的女生。而FLOAT Mid Waist Cropped Petite Sports Leggings($448)吸濕排汗、輕薄快乾布料，時刻保持乾爽，適合香港悶熱的天氣穿著。一片式無T型尷尬線，不顯三角，加上貼心的 Petite褲型，專為嬌小女生而設，修飾身形比例。

SPORTS MAX Zero Bounce High Impact Zip Front Sports Bra ($498) SPORTS MAX Zero Bounce High Impact Zip Front Sports Bra ($498) FLOAT Mid Waist Cropped Petite Sports Leggings($448)

FREE ME V-Neck Medium Impact Sports Bra($468)顯瘦剪裁，能覆蓋副乳贅肉，內置棉杯提供3D承托，更選用無縫隨意裁設計及專利隱藏背扣，邊緣無車縫線，無壓無痕，舒適親膚。適合中強度運動，如瑜伽及普拉提時穿著。EFFORTLESS High V-Waist Cropped Petite Sports Leggings($498)襯成一套，提供柔軟順滑的觸感， V形高腰頭設計，撫平腰腹贅肉，無論是瑜伽練習或日常穿搭都能穿出時尚感。同樣採用 Petite褲型，為嬌小型女生提供完美覆蓋。

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