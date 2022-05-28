脫毛｜「毛孩」夏天怕尷尬？！5款HKD$3000內脫毛機推薦 告別體毛困擾

最近天氣越來越熱，因此不少人都開始穿上背心、短褲、短裙等皮膚露出度較高的衣服，但對於體毛較多的「毛孩」來說，穿著較為暴露的衣服可能會感到尷尬。以下就係大家推薦5款HKD$3000內的脫毛機，性價比非常高，趁著夏天告別體毛的困擾吧！

脫毛機推薦｜IPL技術：CosBeauty IPL 30萬發脫毛機 櫻花粉 在家居脫毛的時候，由於有些脫毛機的強度不足，令到毛囊黑色素仍然殘留，看起來並不美觀。而CosBeauty 的IPL 30萬發脫毛機就曾經獲得日本 Cosme 脫毛類排行第一名，憑藉獨有的IPL光子技術，不但可以直擊毛髮生長根源，令毛囊可以長效休眠毛囊，而且還可以減少因毛囊殘留的黑色斑點，皮膚看起來特別光滑。 建議零售價：$2388

脫毛機推薦｜私密部位專用：Tria Precision 家用輕巧激光脫毛機 不少人都對私密部位的毛髮感到煩惱，而外出脫毛的話亦可能感到尷尬，所以選擇在家中進行脫毛。Tria Precision的家用輕巧激光脫毛機就專門針對私密處、腋下、臉部等敏感部位所打造，長久使用有機會達致永久除毛的效果，而這款脫毛機使用20J/CM2 的能量密度，比起其他在家用脫毛機有更強勁的脫毛效果，特別適合因害羞而不敢外出做比基尼線激光的人士使用。 建議零售價： $2799

脫毛機推薦｜輕巧方便：Tanda Me Chic Elos Me 便攜式家用彩光脫毛機 市面上不少脫毛機都比較大部，令到存放或使用時都會特別不便。而Tanda Me Chic Elos Me 便攜式家用彩光脫毛機只有0.95公斤，不但體積輕巧、外型美觀，而且還同時配備 獨特的 IPL（彩光）、RF（射頻）及ELOS技術（electro-optical synergy），可以快速又輕柔地使毛囊閉合及毛髮脫落。這部脫毛機最方便使用的一點是只需要在肌膚上滑動便可以進行脫毛的動作，擺脫其他舊式脫毛機需每下按動的麻煩，特別方便。 建議零售價：$2799

脫毛機推薦｜冰鎮無痛：JUJY 藍寶石冰點無痛脫毛機 進行脫毛的時候，最令人擔心的一點便是因激光而導致的痛楚，所以不少人都不敢外出或自行脫毛。JUJY 的藍寶石冰點無痛脫毛機可以以全程冰鎮的情況下進行脫毛，而且還有冷敷效果，舒緩敏感的肌膚因脫毛而造成的痛楚或不適，無痛地輕鬆脫毛！而套裝中更包括刮毛刀及蘆薈凝膠，方便脫毛前後進行護理，同時還附帶墨鏡，在脫毛時便不用擔心因閃光對眼睛造成的不適。 建議零售價：$1499